জেএনইউৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু সামাজিক কৰ্মী শ্বাৰ্জিল ইমামক শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ এখন আদালতে ২০১৯ ৰ ৰাজদ্ৰোহৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত জামিন প্ৰদান কৰে (Sharjeel Imam gets bail in sedition case)।

মুকলি কৰা হ’ল গান্ধীনগৰ-মুম্বাই বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে মুকলি কৰে বিশেষ ৰে’লখন ৷

নলবাৰীত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্ঠা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৷ নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ লগতে শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে মাধ্যম সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰে ড৹ ভট্টাচাৰ্যই(AASU chief advisor Samujjal Bhattacharya) ৷

আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলৰ ছিয়া অঞ্চলত শুকুৰবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক বিস্ফোৰণ (Blast in Shiite area of Kabul) ৷ দেশখনৰ অভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰালয়ৰ তালিবান নিযুক্ত মুখপাত্ৰ আব্দুল নাফি তাকোৰে এই ঘটনাৰ কথা সদৰি কৰে ৷

ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব (Mallikarjun Kharge joins Cong prez race)।

দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত গুৱাহাটীত পদাৰ্পন কৰিলে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈৰ দলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৪.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় দল দুটা (India and South Africa players arrives in Guwahati) ৷

স্থগিত কৰা হ’ল বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৷ 8 অক্টোবৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই কাৰ্যসূচী (BJP joining programme cancelled)৷

গুৱাহাটীত ম’হ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ ৷ গুৱাহাটীৰ বামুনিমৈদামৰ নিউ গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেচনত (New Guwahati Railway Station) বহিঃৰাজ্যৰ পৰা চোৰাংভাৱে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল 32 টা ম’হ (Buffalo seized by New Guwahati Railway Police) ৷

দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (AASU protest against NHPC in Dibrugarh) । বৃহৎ সোৱণশিৰি নদীবান্ধ প্ৰকল্প (Subansiri dam project) বন্ধ কৰাৰ বিৰোধীতাৰে শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

উন্মোচন কৰা হ'ল চলিত বৰ্ষৰ পঞ্চম মুদ্ৰা নীতি । চলিত বৰ্ষৰ পঞ্চম মুদ্ৰা নীতি উন্মোচন কৰিয়েই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বিকাশৰ পূৰ্বানুমান ৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কে(RBI cuts growth forecast) ।