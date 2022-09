আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ’ব চিন্তন বৈঠকৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী (Last day of Chintan Sibir) ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই চিন্তন বৈঠক (Chintan Sibir at Kaziranga) ৷

প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarmah failed to fulfil promise ) । সিৰ ফুলাই চিঞৰি চিঞৰি মাক্ৰফাইনেঞ্চৰ লোণ মাফ কৰিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভিত একাংশ ঋণগ্ৰস্ত মহিলা ।

আজাদে কৈছিল যে তেওঁৰ দল ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু যিকোনো প্ৰভাৱৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হ'ব । আজাদে কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ এমাহ পিছত নতুন দলটো ঘোষণা কৰে (Ghulam Nabi Azad announces new party) ।

আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈছে চিন্তন বৈঠকৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী (Last day of Chintan Sibir) ৷ চিন্তন কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাৰ ।



সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ জোনাই শাখা সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু জোনাই প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত দেওবাৰে আবেলি জোনাই কাৰ পাৰ্কিং প্লেচৰ ঙাচাৰচুক বাকৰিত "জোনাইত কবিতাৰ জোনাক" শীৰ্ষক বহুভাষিক কবিতা পাঠ আৰু কবি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (Kabi Sanmilan at Jonai) ।

অভিনেত্ৰী জেকলিনে লাভ কৰিলে এক ডাঙৰ সকাহ । 200 কোটি টকাৰ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজক দিয়া হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন (Jacqueline Fernandez Interim bail) । সবিশেষ আগলৈ-

সাত মাহ ধৰি দৰমহা নোপোৱাৰ প্ৰতিবাদত অসহযোগ আন্দোলনত নামি পৰিছে অসম সাহিত্য সভা 42 জন কৰ্মচাৰী । অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে যাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকালীন অসহযোগত নামি পৰিছে (Assam Sahitya Sabha Employees strike) ।

গুৱাহাটীত ৰহজ্যজনকভাৱে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Mysterious body found in Guwahati) ৷ সোমবাৰে পুৱা চচলত স্থানীয় কেইজনমান লোকে পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা ASO1-BM 2806 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' বাহনৰ ভিতৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে (Body rescued in Guwahati) ৷ তেওঁলোকে লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰে । তাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ অলিছিঙাত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুপ্তধন (Large amount of hidden treasure recovered ) ৷ আব্দুল কৰিম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে এই গুপ্তধনখিনি ৷

আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ মাজতে সোমবাৰে আৰম্ভণিৰ ব্যৱসায়ত মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য ৪৩ পইচা হ্ৰাস পাই সৰ্বকালৰ সৰ্বনিম্ন ৮১.৫২ টকাত উপনীত হয়(share market news live updates) ।