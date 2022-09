সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ কাৰাগাৰসমূহ ! কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলে ড্ৰাগছ বেহা, চলে মাৰপিট । কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা কয়দীয়ে ফোন কৰি বিভিন্নজনক দিয়ে ভাবুকি । এই কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰৰ দুৰৱস্থা ছবি পোহৰলৈ আহিছে (Karimganj District Jail condition)। ভগৱানৰ কৃপাত চলি আছে কাৰাগাৰখন ।

আগৰতলাৰ সমীপৰ হাপানিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation in Hapania)। চিপিআই(এম)ৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ । ভাঙি জ্বলাই দিলে প্ৰতিষ্ঠানখন । এই ঘটনাত বিজেপিৰ সমৰ্থক জড়িত থকাৰ অভিযোগ চিপিআই(এম)ৰ নেতা মানিক সৰকাৰৰ ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ শীতল যুদ্ধ চলিছে (Cold War between India and Pakistan at UNGA)। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিল ভাৰতীয় কূতনীতিবিদ মিজিটো ভিনিটো । সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিবলৈ পাকিস্তানক সকীয়াই দিলে ভাৰতে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ নেতৃত্বত (National Security Advisor Ajit Doval) প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা দলে ২ ছেপ্টেম্বৰত পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অব ইণ্ডিয়া (Popular Front of India)ৰ ওপৰত বৃহৎ কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছিল । ডোভালে কেৰালা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ কেইবাজনো বিষয়াৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু গৃহ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সমগ্ৰ আঁচনিৰ পৰিকল্পনা কৰে ।

বিগত চাৰি মাহত মেঘালয়ত ১৮ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে (Rs 18 crore drugs seized in Meghalaya) । আনহাতে, ১৩৪ জন ড্ৰাগছৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (134 drugs traffickers arrested in Meghalaya) ।

সমগ্ৰ দেশজুৰি চলিছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে NIA আৰু ED ৰ অভিযান (Raids against PFI) ৷ এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma reacts on PFI )।

অৱসৰৰ অন্তিম মেচখন সুখকৰ নহ'ল ৰ'জাৰ ফেডাৰেৰ । পৰাজয়েৰে নিজৰ বৰ্ণিল টেনিছ জীৱন সামৰণি মাৰিলে ফেডাৰেৰে । উল্লেখ্য, ছুইজাৰলেণ্ডৰ তাৰকা টেনিছ খেলুৱৈ ৰজাৰ ফেডাৰেৰে অলপতে অৱসৰ ঘোষণা কৰিছিল (Roger Federer announced his retirement) ।

কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কৰ্ণাটকত 'ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব (Sonia Gandhi and Priyanka to join congress Yatra)। কৰ্ণাটক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

ভক্তসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ৰাজ্য়ৰ পূজা মণ্ডপসমূহত চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপসমূহো । মহানগৰীৰ লতাশিল খেলপথাৰত মীনাক্ষি মন্দিৰৰ আৰ্হিত(Puja pandal on pattern of Meenakshi Temple) নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ । ইপিনে, উলুবাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ ৭৫ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে হীৰক জয়ন্তী উদযাপনৰ আয়োজন কৰিছে ।

কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Karbi Anglong) ৷ মৰ্নিংৱাকৰ বাবে ওলাই অহা এহাল দম্পতীক মহতীয়াই নিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহনে ৷