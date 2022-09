দাউদ ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । গেংষ্টাৰজনৰ মূৰৰ মূল্য ২৫ লাখ টকা ঘোষণা সংস্থাটোৰ (NIA announces reward on Dawood Ibrahim)। দাউদৰ ঘনিষ্ঠসকলৰ মূৰৰ মূল্যও ঘোষণা কৰিলে সংস্থাটোৱে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে ৫ লাখ মেট্রিক টন ধান(Record of paddy procurement in Assam)। ৰাজ্যৰ ৪৩ হাজাৰ কৃষক পৰিয়ালে কুইণ্টলে প্রতি ১৯৪০ টকা দামত লাভ কৰিলে মুঠ ৯৭২ কোটি টকা । লক্ষ্যত উপনীত নহ'লেও ৰাজ্য চৰকাৰে ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্রত সৃষ্টি কৰিলে অভিলেখ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Dr Himanta Biswa Sarma)কেইমাহমান পূৰ্বে সাংসদ,ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কক নিজ নিজ সমষ্টিৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত কেন্দ্ৰসমূহ কেনেদৰে পৰিচালিত হৈছে তাৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । তাৰ পিছতো কামৰূপ জিলাৰ জৰাজীৰ্ণ এটা অংগনৱাড়ী (Dilapidated Anganwadi Centre Baihata chariali)কেন্দ্ৰটোই ৰাইজৰ চকু কপালত তুলিছে ।

গোৰেশ্বৰত পানীৰ অভাৱত খেতিপথাৰত চিৰাল ফাঁট (cracks in fields in Goreswar) । গোৰেশ্বৰত শ শ বিঘা কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ অভাৱত ফাঁট মেলিছে । তামুলপুৰ জিলাৰ ৫ নং গোৰেশ্বৰৰ লগতে গোৰেশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ খেতিপথাৰত এতিয়া চিৰাল ফাঁট মেলাৰ ফলত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে (irrigation system of Assam) ।

এনচিপিচিআৰে অনুৰোধ কৰে যে ইয়াৰ এটা তদন্ত কৰা উচিত আৰু ই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় যাতে প্ৰকাশ কৰা নহয় (NCPCR requested an inquiry)।

জোনাইৰ গণহত্যা কাণ্ড (Mob lynching at Jonai) ৷ বুধবাৰে নিশা সোপাধৰাৰ সন্দেহত ৰাইজে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে এজন লোকক ৷ সম্প্ৰতি দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনাই ৷

তিতাবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বৰহোলাত অৱস্থিত ONGCৰ পৰা ওলাই অহা তেলৰ অৱশিষ্টই বিঘাই বিঘাই কৃষি ভূমি ধ্বংস (Oil Leakage From ONGC Damages Agricultural Land) কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় কৃষকসকলৰ লগতে বৰহোলা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৷

আমগুৰি উন্নয়ণ খণ্ডৰ অধীনস্থ আমগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নিৰ্মাণত অনিয়ম ৷ আমগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ জি আৰ এচ জখৰীয়া কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গৃহ নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ ৷

নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১৪ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ততেই চলিছে কেৱল লুন্ঠনৰাজ ৷ উন্নয়ন খণ্ডটোৰ একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিয়েও শোষণ কৰি গৈছে দুখীয়া-দৰিদ্ৰ লোকৰ তেজ ৷ এইবাৰ চতুৰ্থ বিত্তীয় বৰ্গ, MGNREGA ৰ লগতে PMAYG গৃহ আৱন্টন দিয়াৰ নামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী আচঁনি বিচাৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ লগতে বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ ঘৰৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি আজি পৰ্যন্ত নাপালে কোনো চৰকাৰী অনুদান ৷ ব্যক্তিজনৰ নাম ৰুহুল আমিন ৷

নুনমাটি শোধনাগাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ চলি থকা বুলি মনিকা আনন্দ নামৰ এটা ভুৱা একাউণ্ট খুলি ই-মেইলৰ পৰা ভাৰতীয় তেল নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ এখন অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ঝাই (False email by Birendra Jha) । ভুৱা ই-মেইল প্ৰেৰণৰ অভিযোগত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ চৌহদৰ পৰা মহাপ্ৰৱন্ধক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঝাক গ্রেপ্তাৰ কৰে ।