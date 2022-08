অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ বাবে ধন মোকলাই দিয়ে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক বেংকৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউন্টত ক্ষতিপূৰণৰ ধন মোকলাই দিয়া কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে (Assam CM launches relief fund for flood victims)।

অৰুণোদয় মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আজিলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি ত্যাগ কৰাৰ বাবে ৫৬৩ জন হিতাধিকাৰীয়ে আবেদন কৰিছে (563 beneficiaries applied for quitting Arunodaya scheme) । ইয়াৰে ৪৫৯ জন হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি ত্যাগৰ বাবে কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছে (459 beneficiaries quit Arunodaya scheme) ।

দৰমহাৰ ধনেৰে সন্তুষ্ট নোহোৱা ঘোচখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযানৰ পিছতো উৎকোচ লোৱাৰ মানসিকতা ত্য়াগ কৰা নাই। ফলত এমাহতেই ধৰা পৰিল ১২গৰাকী কৰ্মচাৰী । ধৰা পৰিছে আৰক্ষী বিষয়াও। পোনপটীয়া অভিযোগ দিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী আৰু হোৱাটছএপ(Assam Police launches toll free number)নম্বৰ।

অসমৰ বন বিভাগৰ অধীনত থকা Assam Project on Forest and Bio-diversity Conservation Society ত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । পৱন কুমাৰ নামৰ IFS বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে দুৰ্নীতি । অভিযোগ আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথৰ ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে মাজুলীত যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন জিলা (Assam recruitment exam 2022) ৷ নিৰাপত্তাৰ দিশ কটকটীয়া কৰাৰ বাবে মাজুলীলৈ অনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান(Security Tightness in Majuli For third and fourth grade Exam) ।

মুম্বাইত বিপদঘন্টা ৷ পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য মুম্বাই ৷ পুনৰাবৃত্তি হ’ব পাৰে 26 নৱেম্বৰৰ ভয়ংকৰ মুম্বাইকাণ্ডৰ ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক কন্ট্ৰোল ৰূমে লাভ কৰিছে এই তথ্য ৷

উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ (Heavy rain in Uttarakhand)। ঠায়ে ঠায়ে পাহাৰৰ পৰা তীব্ৰ গতিত পানী তললৈ নামি আহিছে । ফলত প্লাৱিত হৈছে বহু অঞ্চল । জিলা প্ৰশাসন আৰু এছডিআৰএফৰ দলৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত । প্লাৱিত অঞ্চলৰ পৰা ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট ।

শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত সক্ৰিয় হৈছে জেহাদী সংগঠন (Jihadi activities in Assam)। যাৰ বাবে অসম আৰক্ষী জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জেহাদী আৰু জেহাদী কাৰ্যকলাপ জড়িত থকাৰ সন্দেহত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজীৱ গান্ধীৰ ৭৮ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ দিনটোত পৰিয়ালৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলে শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক স্মৰণ কৰে(Rajiv gandhi birth anniversary) ৷ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি টকটোৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্মৰাজি সন্দৰ্ভত এক আলোকপাত কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে(Talkatora Stadium) ।

কংগনাৰ ইমাৰ্জেন্সী ছবিখনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেত্ৰী মহিমা চৌধুৰীক (Mahima Chaudhary latest news) ৷ ভাৰতৰ বিখ্যাত লেখিকা তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী পুপুল জয়কাৰৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিব অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷