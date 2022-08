টৰ্চ লাইট আৰু হাতে হাতে লাঠি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ এদল মহিলা ৷ চাচনী অঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন তন্ন তন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছে মহিলাৰ দলটোৱে ৷

সমাগত স্বাধীনতা দিৱস ৷ দেশজুৰি 75 তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ উলহ মালহৰ মাজতেই এগৰাকী শিক্ষকৰ মহানুভৱতাই আকৰ্ষণ কৰিছে অভয়াপুৰীবাসীক (Tiranga Distribution at Abhayapuri)৷

শালি ধান ক্ৰয় কৰাৰ অন্তিম দিনটোলৈ অসমত মুঠ ৪.৪৩ লাখ মেট্ৰিকটন ধান কৃষকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰা হৈছে(FCI finally set a record and purchased 2.09 lakh metric tonnes of paddy from Assam ) । ইয়াৰে ২.০৯ লাখ মেট্ৰিকটন ধান খাদ্য নিগমে আৰু ২.৩৪ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংস্থাই । ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ১০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰাটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহ'ল, যদিও খাদ্য নিগমে পূৰ্বৰ ধাৰা অতিক্ৰম কৰি আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক ধান ক্ৰয় কৰে ।

ডিব্ৰুগড়ত অব্যাহত আছে কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Wood smuggling in Dibrugarh)। জলপথেৰেও চলিছে কাঠৰ কুণ্ডাৰ অবৈধ সৰবৰাহ । সকলো দেখিও কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ।

কলিয়াবৰত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই মৃত্যুক সাৱটিলে চাৰি বছৰীয়া কণমানিয়ে (Child Death at Kaliabor) ৷ হাস্পতালখনৰ দায়িত্বত থকা চিকিৎসকজনৰ বদলিৰ দাবীৰ শিশুটোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ৷

দেশ মাতৃৰ সেৱাত দক্ষিণ কাশ্মীৰত কৰ্মৰত এজন সেনা জোৱানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ তিতাবৰৰ নচুঙিত চাঞ্চল্য(BSF jawan commits suicide in south Kashmir) । তিতাবৰ নচুঙিৰ নিতুল হাজৰিকাই সতীৰ্থৰ ইনচাছ ৰাইফলেৰে গুলি কৰি আত্মহত্যা কৰাৰ কথা অৱগত কৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ ১০৮ নং বেটেলিয়ানে । কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ বিষয়টো সহজভাৱে লব পৰা নাই । ঘটনাটোত গভীৰ ৰহস্য লুকাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই । ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি পৰিয়ালটোক ন্যায় দিবৰ বাবে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তপক্ষক দাবী জনাইছে জোৱানজনৰ আত্মীয়ই ।

তিনিচুকীয়াত ভূমি বেদখলকাৰীৰ উপদ্ৰৱ ৷ বৰ্যাৰ্তৰ নামত আৱণ্টন হোৱা 25 বিঘা অনতিপলমে বেদখলকাৰীক এৰি দিবলৈ সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ (ULFA Reaction on Kardoiguri Flood effected family)৷

ৰাজ্যজুৰি কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে অবৈধ কাঠ মিল ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে গঢ়ি উঠা অবৈধ কাঠফলা মিলবোৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে বন বিভাগ (Illegal Shaw Mill in Assam)৷

সমাগত ৭৫ সংখ্যাক স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযান (Har Ghar Tiranga Abhiyan) ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে কোকৰাঝাৰ চৰাইখোলাত অসম আৰক্ষীৰ সপ্তম বেটেলিয়নৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা ৷

আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি নিজকে আৰক্ষী সজাই বিভিন্ন ৰাজ্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ধন দাবী কৰি শলঠেকত পৰিল পংকজ হাজৰিকা (Fake police arrested in Tezpur) ৷