অসমত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত থকাৰ মাজতে তেজপুৰত এখন মাদ্ৰাছাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ দুজন ছাত্ৰ (Madrasa student missing from Tezpur)। সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ অহা পাছৰে পৰা সন্ধান নাই ছাত্ৰ দুজনৰ । ছাত্ৰ দুজনৰ পৰিয়ালে পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

কমলৱেল্থ গেমছৰ লনবলছ প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয়েৰে ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতে ৷ এই দলৰ সদস্য আছিল অসমৰ নয়নমণি শইকীয়া (India team wins gold at CWG ) ৷ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতৰ মহিলা দলে (India lawn bowls team wins gold)৷

মূল্যবৃদ্ধি, জিএছটিৰ হাৰ বৃদ্ধি আৰু পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ১ আগষ্টত সংসদত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ভাষণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তামিলনাডুৰ বিত্ত মন্ত্ৰী পালানিভেল থিয়াগাৰাজনে(Finance Minister of Tamil Nadu Palanivel Thiagarajan)।তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰই ইন্ধনৰ ওপৰত ইয়াৰ কৰ হ্ৰাস কৰা উচিত ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ গুণগত মান নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দিছপুৰ লাষ্টগেটস্থিত আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Akhil Gogoi protest in assembly campus) ।

ভাৰত-বাংলা ৰে'ল সংযোগৰ অগ্ৰগতি মন্থৰ হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃমানিক সাহাই(Tripura CM Dr Manik Saha on Indo-Bangla railway link)।তেওঁ সেয়েহে এই ৰে'ল সংযোগৰ মন্থৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰিব বুলি ত্ৰিপুৰাত আয়োজিত এখন সংবাদ মেলত উল্লেখ কৰিছে ।

মুক্তিৰ অপেক্ষাত থকা ছবি 'মাছুম চৱাল'ৰ পোষ্টাৰে ইয়াৰ বিতৰ্কিত পোষ্টাৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে (Masoom Sawaal film poster created stir on social media) । উক্ত পোষ্টাৰখনত ভগৱান কৃষ্ণক এটা চেনিটাৰী পেডত দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা অংশৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰিছে । উল্লেখ্য, 'মাছুম চৱাল' হৈছে ঋতুস্ৰাৱ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত কলঙ্কৰ বিষয়ে এখন ছবি ।

কলগাছিয়াত সংঘটিত হয় এক মাৰপিটৰ ঘটনা । পাঁচজনীয়া দল এটাই আগুৰি ধৰি এজন লোকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ (Group of five people attacked a man) ৷ ঘটনাত লোকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে (Clashes at Kalgachia) ।

পোহৰলৈ আহিছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানীত সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৷ সোমবাৰে নিশা এগৰাকী নাবালিকা ফুটবল খেলুৱৈক ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত চাৰিজন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰে (Four men kidnapped and gang raped a minor football player)।

ৰাজ্য়খনৰ কেইবাখনো জিলাত নৈৰ গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Massive erosion in Assam)। অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে বৰপেটা জিলাৰ কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । ফলত ব্য়াহত হৈছে পাঠদান । ৮০৬ নং খাৰবাল্লী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু দক্ষিণ বলাইপাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো প্ৰৱল গৰাখহনীয়াৰ ফলত স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হৈছে ।

'আজাদী কা অমৃত উৎসৱ'ৰ(Azadi Ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি দেশত আৰম্ভ হোৱা 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ অভিযান অসমতো তীব্ৰতৰ হৈছে (Har Ghar Tiranga Programme at Kalgachia) । সামন্তৰালভাৱে এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে কলগাছিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ গাঁওসভাৰ আয়োজন কৰা হয় (Meetings held for Har Ghar Tiranga campaign) ৷