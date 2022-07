এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ নেতাৰ মানহানিকৰ মন্তব্যৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে বিজেপিয়ে ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড আৰু অন্যান্য জনজাতীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চল(BJP Protest against congress leader defamatory comment on Draupadi Murmu)।

অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ আন চাৰিটা প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়ালৈকে ক্ৰয় কৰিছে মাত্ৰ ৪,৩৩,৮১০ মেট্ৰিক টন ধান (Paddy Procurement System)। এফ চি আয়ে নিৰ্ধাৰিত ৪,০২,০০০ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ কৃষকৰ পৰা ৩০ জুনৰ ভিতৰত ক্ৰয় কৰিছে মাত্ৰ ২,০৬,৬৯২ মেট্ৰিক টন ধান । ২০২০-২১ কৃষি বৰ্ষটোত অসমৰ কৃষকে উৎপাদন কৰিছিল ৫২.৫৫ লাখ মেট্ৰিক টন ধান । মাত্ৰ ০.৪৫ লাখ টন ধানহে চৰকাৰীভাৱে নিৰ্ধাৰিত সমৰ্থন মূল্য দি ক্ৰয় কৰা হৈছিল ।

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি 145 দিনৰ ব্যৱধানৰ পিছত ভাৰতত দৈনিক কোভিড-19 ত 20,000 ৰো অধিক আক্ৰান্ত হৈছে (COVID-19 in India)। আনহাতে, সক্ৰিয়ৰ সংখ্য়া 1,36,076 লৈ বৃদ্ধি পাইছে । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্যত উল্লেখ কৰা হৈছে এই তথ্য়।

ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে এক জৰুৰি নিৰ্দেশনা ৷ 31 জুলাইৰ ভিতৰত নিজ নিজ বেংক একাউন্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ আৰু ই-কে ৱাই চি (E-KYC) সংযোগ কৰিলে লাভ কৰিব পি এম কৃষক আঁচনিৰ ধন (PM Kisan Samman Nidhi) ৷ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে ৷

দেশজুৰি কোভিডৰ আতংক বিয়পি থকাৰ মাজতে এতিয় মাঙ্কিপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ । এইবাৰ কেৰালাত মাঙ্কিপক্স ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (Monkeypox disease found in Kerala)। UAE ৰ পৰা উভতি অহা লোক এজনৰ শৰীৰত ফুটি উঠিছে মাঙ্কিপক্সৰ লক্ষণ ।

ডিব্ৰুগড় চহৰত ভয়ংকৰ ঘটনা(Fire in Dibrugarh town) । চহৰৰ মাজমজিয়াত হঠাৎ দপদপাই জ্বলি উঠিল এখন মটৰ চাইকেল(Suddenly bike burn in Dibrugarh town) । চহৰখনৰ পল্টন বজাৰস্থিত HM হস্পিতাল এণ্ড ডায়েগনেষ্টিক চেন্টাৰ চৌহদত পাৰ্কিং কৰি ৰখা অৱস্থাত প্ৰচণ্ড তাপত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বুলেটখনত । অৱশ্যে হস্পিতালখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ফায়াৰ এক্টিং গুইজাৰেৰে বুলেটখনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে‌ অঞ্চলটোত ।

এইবাৰ সাংসদসকলৰ মুখত লেকাম লগাব নৰেন্দ্র মোদী চৰকাৰে । তাৰ বাবে সক্ৰিয় হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ । লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা অধিবেশন চলি থকা সময়ত বহু শব্দ প্রয়োগৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে লোকসভা সচিবালয়ে (Unparliamentary words booklet released by Lok Sabha Secretariat) ।

সম্প্ৰতি শিৱসাগৰ জিলা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ অভিকেন্দ্ৰৰূপে পৰিগণিত হৈছে (Japanese encephalitis on the rise in Sivasagar) । জিলাখনৰ মুঠ ৩৪ গৰাকী লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ ।

ভাৰতৰ জনতাৰ নাগালেণ্ডৰ সম্পৰ্কে থকা ভুলধাৰণাৰ বিষয়ে এক বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা অলঙে(Higher Education and Tribal Affairs Minister Temjen Imna Along) । দিল্লীৰ মানুহে নাগালেণ্ডৰ মানুহে মানুহ খাই বুলি লৈ থকা ভুল ধাৰণা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(People of Nagaland eat Humans) । ১৯৯৯ চনৰ প্ৰথম দিল্লী ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাও সুঁৱৰিলে ভিডিঅ'টোত ।

মেন্থেল লাইট ৷ এসময়ত পোহৰ যোগানৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য আহিলা ৷ এতিয়া এচুকত পৰি ৰৈছে সোণালী দিনৰ এই আহিলাবিধ (Golden days of Menthel light in our society) ৷ পুৰণি দিনক ৰোমন্থন কৰি আজি এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...