অসমত দখলত নথকা সমষ্টিত সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ(Central minister Sarbananda Sonowal )। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাছাক। আনহাতে, ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাক।

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে নিজৰ কাৰ্যকালত ২০৩ৰো অধিক বিধেয়কত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে (Ram Nath Kovind gave assent to over 203 bills) যদিও আজিলৈ তাৰ বহুখিনিয়ে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । বহুকেইখন বিধেয়ক এতিয়াও আইনৰ ৰূপান্তৰিত হোৱা নাই । ৰামনাথ কোবিন্দে সন্মতি দিয়া তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাতিল কৰা হয় । নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আজিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰোছ এডনোম ঘেব্ৰেয়েচাছে বৰ্তমানৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে (WHO is concerned about current covid situation)। তেওঁৰ মতে এতিয়াও ক'ভিড আতংক শেষ হোৱা নাই কিয়নো যোৱা দুসপ্তাহত বিশ্বজুৰি নতুন ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ৩০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ ওপৰত অধিক চাপ পৰিছে ।

মগজুৰ মৃত্যুৰ পিছত অংগ দান স্বাভাৱিক বিষয় হিচাপে গন্য় কৰা হয় । পিছে এইবাৰ কলকাতাত কংকাল দান কৰাৰ বিষয়টোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কলকাতাৰ আৰজি কাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত এটা কংকাল দান কৰা বুলি সদৰি কৰিছে চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই (skeleton donated at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata)।

তেলেংগানাৰ বহুকেইখন জিলাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ (Heavy rain in Telangana)। বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । ইতিমধ্য়ে ৰাজ্য়খনৰ বহুতো জিলাত নদীৰ বৰ্ধিত পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে শ শ গাঁও ।

প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া সঞ্জীৱ ভাটক ২০০২ চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত নিৰীহ লোকক জড়িত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ । সামাজক কৰ্মী তিস্তা চেতলৱাড় আৰু গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰ বি শ্ৰীকুমাৰৰ পিছত ভাট হৈছে গোচৰটোত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তৃতীয়গৰাকী অভিযুক্ত(Social activist Teesta Setalvad and former DGP of Gujarat R B Sreekumar also arrested)।

প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল লখিমপুৰ চহৰ ৷ ন্যায্য প্ৰপ্তিৰ দাবীত এইবাৰ লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ বহিল আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছা (ASSA protest in Lakhimpur) ৷

দলগাঁৱৰ ৰৌমাৰী, বগৰীবাৰীত গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱ (River Erosion in Darrang) । ধনশ্ৰী নদীৰ ‌খহনীয়াই ভেঁটিহীন কৰিলে দুই শতাধিক পৰিয়ালক । ইতিমধ্যে নৈৰ বুকুত জাহ হ’ল বিঘাই বিঘাই কৃষি ভূমি । এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ভুক্তভোগী নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ৷

শিহৰণকাৰী ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ কলাখোৱা বাঁহবাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা (Murder in Dibrugarh)। পত্নীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ’ল স্বামীৰ (Wife killed her husband)৷

টিংখাঙত 'অগ্নিপথ' আঁচনিৰ বিনামূলীয়া শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত (Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta in Moran)৷ 'অগ্নিপথ' আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ বিপৰীতে টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিৰৈ বাগান খেলপথাৰত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় দুই শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।