অসমলৈ নিতৌ গোপনে সৰবৰাহ হৈ আছে বিলাতী চিগাৰেট (Smuggling of foreign Cigarette in Assam)। আৰক্ষী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিশ্চিদ্ৰ তালাচীৰ মাজতেই দুষ্ট চক্ৰই চলাই আছে এনে বেহা । ইয়াৰ মাজতেই গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমানৰ বিলাতী চিগাৰেট(Foreign cigarettes seized in Guwahati rail station)।

জম্মু-কাশ্মীৰত নিতৌ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য় কৰি বিভিন্ন ঠাইত বিষ্ফোৰক সামগ্ৰী স্থাপন কৰি আহিছে । ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত উদ্ধাৰ কৰে এটা আই ই ডি (IED recovered in Pulwama of South Kashmir)।

ত্ৰিপুৰাত শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে (Rapid increase of COVID-19 Cases in Tripura)। যাৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৰাজ্যখনত মাস্ক পুনৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে (Masks again compulsory in Tripura) ।

অসমত চাইবাৰ অপৰাধীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে (Cyber criminal activities have increased in Assam)। এইবাৰ বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নামত দুষ্টচক্ৰই উপহাৰ দাবী কৰিলে । ভুৱা হোৱাটছ এপ একাউণ্টৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰ জাল পেলাইছে অপৰাধীয়ে । সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচালে ।

এতিয়ালৈ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বহু ফটো লোৱা হৈছে । কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ নাছাৰ জেমছ ৱেব মহাকাশ দূৰবীক্ষণত বন্দী হৈছে ৰঙীণ আৰু অতি স্পষ্ট ফটো (First colorful image of Universe)। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনে শ্বেয়াৰ কৰিছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰঙীণ ফটোখন ।

মঙলবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল কলিয়াবৰ তিনিআলি ৷ কলিয়াবৰ দেওচুৰ আৰু হাতীমূৰা অঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল নিখিল ভাৰত কৃষক সভা আৰু কৃষক মহাসভা, অসমৰ নেতৃত্বত শতাধিক ৰাইজৰ (Nikhil Bharat Krishak Sabha protest at kaliabor)।

ড্ৰাগছ-গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত(Police against drugs-ganja) । আমগুৰিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জালত পেলাই গাঞ্জাসহ এটা গাঞ্জা ব্যৱসায়ীক(Ganja trader arrested in Amguri) ।

ধৰ্মৰ নামত যদিও দেশত একাংশৰ মাজত গোঁড়ামি আৰু শত্ৰুতা পৰিস্ফূট হৈ আহিছে, এনে সময়তে ভাৰতৰ এটা কোণত প্ৰতিফলিত হৈছে হিন্দু-মুছলমানৰ একতাৰ প্ৰতীক(Bond of Hindu-Muslim unity) । সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ পাৰস্পৰিক প্ৰেম পৰিস্ফূট হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ উৎসৱ-পাৰ্বনসমূহত ৷

ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতী । যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য (ADP college principal reaction on sexual assault case)। জামিন লাভৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ।

মৈৰাবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন(Block Congress felicitates students in Dhing) । বৰথল দলৈগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক । উক্ত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি আগবঢ়াই সাৰুৱা ভাষণ (MP Gaurav Gogoi present at felicitation ceremony in Dhing) ।