পলাতক ব্যৱসায়ী বিজয় মালিয়াক পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ(Vijay Mallya sent to jail) । আদালত অৱমাননা কৰাৰ গোচৰত মালিয়াক চাৰি মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতৰ নেতৃত্বৰ বিচাৰপীঠে(Mallya sentenced to four months in jail for contempt of court) ।

মধ্য প্ৰদেশৰ মোৰেনা জিলাত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা( pathetic incident at Morenaof Madhya Pradesh)। আঠ বছৰীয়া শিশু এটিয়ে তেওঁৰ সৰু ভ্ৰাতৃৰ মৃতদেহ কোলাত লৈ ৰাস্তাৰ কাষত ঘন্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিব লগীয়া হোৱা এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰ কপাঁই তুলিছে ।

দেওবাৰে কয়লা ব্যৱসায়ী সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীয়ে আয়কৰ অভিযানক লৈ মৌনতা ভংগ কৰি উল্লেখ কৰিলে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ (Coal businessman Suryakant Tiwari )৷ তেওঁ দাবী কৰে যে, ৰায়পুৰত তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ একনাথ সিন্দে বনাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু লগতে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চত্তীশগড়ৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

তেলেংগানাত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ থকাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি (Red alert for Telangana)। বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সোমবাৰে আৰু মঙলবাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দুখন জিলাত মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী মহিলাৰ ।

প্ৰায়ভাগ মেধাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত পিএইচ ডিৰ বাবে সাজু হয় । পিছে কিছুমানৰ ভাগ্য়তহে এয়া সম্ভৱ । তদুপৰি বহুতৰে ইচ্ছা থাকে যদিও কিছুমান নিয়মৰ বাবে থমকি ৰ'ব লগীয়া হয় । বিশেষকৈ আইআইটি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গণিতত পিএইচ ডি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনে সমস্য়াৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায়। অৱশ্য়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি-2020 সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ হোৱাৰ পাছত এনে সমস্য়াৰ উদ্ভৱ নহ’ব(National Education Policy 2020)।

মহাৰাষ্ট্ৰত ফুটপাথ পৰা উদ্ধাৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃতদেহ ৷ তৰাবাই পাৰ্কৰ বাসিন্দা এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ বেজী লৈ আত্মহত্যা ( Doctor committed suicide by taking an injection) ৷

অৱশেষত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰনিল বিক্ৰমসিংহেক নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰে (Sri Lankan President Rajapaksa resigns as President)। শনিবাৰে অধ্যক্ষ মহিন্দ য়াপা আবেয়ৱৰ্ধীনাই এক সংবাদমেলত ১৩ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

সোমবাৰে লখিমপুৰত সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Co-operative Traders Association protests) ৷ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, কমিচন বৃদ্ধি কৰা, সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে চেনী বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, চৰকাৰৰ ঘোষণা মতে ৫০ হেজাৰ ইনকম গেৰাণ্টি মুকলি কৰি দিয়া আদি কেইবাটাও দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷



সম্প্ৰতি ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও বহু ঠাই এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে (Flood in Assam) ৷ শেহতীয়াকৈ হোজাই জিলাৰ কেইবাটাও স্থান বৰ্তমানেও পানীৰ তলত (Flood in Hojai) ৷

বহু বিতৰ্ক, বহু সংঘাটৰ মাজেৰে গঠিত হোৱা সিন্দে চৰকাৰৰ কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা(Sinde government cabinet likely to be expanded) । সিন্দে গোটৰ এজন সদস্য দীপক কেচৰকাৰে কৰিছে এই ভৱিষ্যতবাণী(Cabinet expansion of Sinde government on July 13) । মুম্বাইৰ এক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেচৰকাৰে উল্লেখ কৰে এই কথা ।