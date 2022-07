দেশজুৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ ঈদ-উল-জুহা (Eid al Adha 2022)। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও দেশবাসীক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালে । টুইটযোগে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও জনালে ঈদৰ শুভেচ্ছা ।

হোজাইত ব্যয়বহুল আমৰ জুটি ল'লে গাঁওবাসীয়ে (Villagers tasted expensive mango in Hojai)। প্ৰায় ১.৫ লাখ টকাৰ এটা আম ভগাই খালে গাঁওবাসীয়ে । শত্ৰুঘ্ন মুখীয়া নামৰ এগৰাকী চিআৰপিএফত কৰ্মৰত জোৱানৰ ঘৰত লাখটকীয়া আমটো লাগিছিল ।

পেঙেৰীত সন্দেহজনক আলফা(স্বা)ৰ সদস্যক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Firing between police and ULFA in Tinsukia)। বৰডুমচা থানাৰ অন্তৰ্গত কুজুপথাৰ অঞ্চলত আলফাৰ দলে বাহৰ পাতি আছিল । গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা পলায়ন আলফাৰ দলটোৰ ।

আজি ৰাজ্য়ৰ অন্য় প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো পালন কৰা হয় ঈদ-উল-আজহা (Eid celebration at Dibrugarh)। ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত ভাগ ললে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ।

নিষ্ঠুৰ, নিৰ্দয়, আসুৰিক কি বুলি ক'ব আপুনি ? অতি নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত (Horrific incident in Nagaon)। অপৰাধীক চৰম শাস্তি দিলে গাঁৱৰ ৰাইজে । জীৱন্তে জ্বলাই মাটিত পুতি থ'লে হত্যাৰ অভিযুক্তক ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰা হয় (Eid public namaz in Guwahati)। মহানগৰীৰ আমবাৰীস্থিত বুঢ়া মছজিদ, দীঘলী পুখুৰীৰ মছজিদ, গুৱাহাটী ঈদগাহকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া নামাজ সমাপন হয় । পুৱা ৮.৩০ বজাত মাছখোৱাস্থিত গুৱাহাটী ঈদগাহতো কেইবা শতাধিক লোকে সমূহীয়া নামাজত অংশ গ্ৰহণ কৰে ।

আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় নাপাই আত্মহত্যা কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ শনি মন্দিৰ পথৰ বিনীত বাগাৰীয়াৰ (Vineet Bagaria Suicide Case ) বাসগৃহত শনিবাৰে উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় (CM visited late Vineet Bagaria house in Dibrugarh)।

কানৱাৰ যাত্ৰা সুৰক্ষিত আৰু সুচল কৰাৰ বাবে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনলৈ অহা ভক্ৰতসকলৰ পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰিছে (Uttarakhand police Started Registration Portal For Kanwariyas)। পঞ্জীয়নৰ বাবে প'ৰ্টেলটো মুকলি কৰা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ।

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত পালন কৰা হৈছে বন মহোৎসৱ সপ্তাহ (Forest Festival Week in Assam)। ইয়াৰে অংশ ৰূপে হোজাইত অনুষ্ঠিত হয় বন মহোৎসৱ সপ্তাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ।