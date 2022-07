এতিয়ালৈ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বহু ফটো লোৱা হৈছে । কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ নাছাৰ জেমছ ৱেব মহাকাশ দূৰবীক্ষণত বন্দী হৈছে ৰঙীণ আৰু অতি স্পষ্ট ফটো (First colorful image of Universe)। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বিডেনে শ্বেয়াৰ কৰিছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰঙীণ ফটোখন ।

ৰাজ্য়জুৰি সক্ৰিয় হৈ উঠিছে চাইবাৰ প্ৰবঞ্চক (Cyber crime in Assam)। এই চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ কৱলত পৰি বহুতেই সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ পিছতে এইবাৰ কামৰূৰ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Cyber criminals collects money name of Kamrup Metro DC)।

কেৰালাৰ কান্নুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পায়ন্নুৰত আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰিলে বোমা (Bomb hurled at RSS office in Payyannur) । আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাটোত কাৰ্যালয়টোৰ খিৰিকীৰ আইনাসমূহ ভাঙি যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । অৱশ্যে এই বোমা আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই (No injuries were reported in Payyannur) ৷

ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতী । যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য (ADP college principal reaction on sexual assault case)। জামিন লাভৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ।

ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যজুৰি মেলেৰিয়া পৰীক্ষা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৩ হাজাৰৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে (Malaria positive cases in Tripura touched 3000) ।

তেজপুৰ ৰতাৰী ক্লাৱৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । ৫০ বছৰে সমাজলৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা আশীৰোৰ্দ্ধৰ চিকিৎসকসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৰতাৰী ক্লাৱে(Doctors over 80 years of age honoured) । প্ৰায় ১৬ গৰাকী চিকিৎসকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ৰতাৰী ক্লাৱৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটোত ।

ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমুল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা(State Health Department) । কিন্তু ঠিক তেনেসময়তে একাংশ চিকিৎসকে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ নামত কৰিছে চৰম গাফিলতি(Some doctors are extremely negligent in providing services)। মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতি আহিল এজন যুৱক ।

চৰ্চাত আকৌ বনকৰা যুৱতী চুমি মিৰ্ধাৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগ (Chumi Mirdha suicide case) । সোমবাৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত বটদ্ৰৱাৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চুমি মিৰ্ধাৰ আত্মহত্যাৰ আঁৰৰ মূল অভিযুক্ত ইজাজুল হকক (Accused behind Chumi Mirdha suicide arrested) ।

সম-মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation on Assam-Meghalaya border again)। সীমান্তৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে অসমৰ অৰ্ধশতাধিক অসমীয়া লোকক(Miscreants deported Assamese People from border) । দুয়োখন ৰাজ্য়ৰ মাজত ভূমি বিবাদ চলি থকাৰ মাজতে সীমান্তত অসমৰ ভূমিৰ পৰাই অসমৰ লোকক বিতাৰিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন গোৱালপাৰাৰ জছনুৰ আলী নামৰ যুৱকজন (Youth missing at Jinari River in Goalpara)। সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন যুৱকজনৰ আজিলৈ কোনো সন্ধান নাই । SDRF ৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।