ৱাশ্বিংটনৰ ডিচিত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Shooting in Washington DC)৷ এই গুলীচালনাত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজন লোক আহত হয়(Two people were killed) ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলনাৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটে বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে (AANLA surrendered weapons) ৷ ২০০৬ চনত অসমৰ চাহ মজদুৰ শ্ৰমিক সকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আত্মপ্ৰকাশ কৰা All Adivasi National Liberation Army (AANLA) চমুকৈ আনলাই ২০১২ চনত অসম চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰিছিল ।

গোবিন্দৰাজু হৈছে পৰিয়ালটোৰ শেহতীয়া সৰ্প দংশনৰ বলি হোৱা শেষৰজন সদস্য । বিগত ১৫ আগষ্টত পথাৰত পানী দি থকা অৱস্থাতে সৰ্প দংশনৰ বলি হৈ গোবিন্দৰাজুয়ে মৃত্যুক সাৱটি লয় (Karnataka family bitten by Snakes) ।

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ শূণ্য হোৱা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে(34 schools in Assam to be closed soon) । সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৩৪ খন হাইস্কুল বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া...

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ(Illegal Cattle Smuggling at Khetri) । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ক্ষেত্ৰীত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ কৰিছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাক । ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ(Illegal Cattle Smuggling at Khetri) । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ক্ষেত্ৰীত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ কৰিছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাক ।

জখলাবন্ধাৰ হোটেল বিজুস্মিতাৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তক আটক শিলঘাট আৰক্ষীৰ (Jakhalabandha murder Case) ৷ আটকাধীন অভিযুক্তজনৰ নাম শংকৰ চৰকাৰ ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছিল কৰ্মচাৰী শংকৰ চৰকাৰ ৷

চিদলী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে পৰিবহন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ বুধবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱন (Tense situation in Janata Bhawan) । সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে (Protest against MLA at Janata Bhawan)।

নিশা কৰ্ণাটকৰ টুমাকুৰু জিলাৰ বালেনাহাল্লি গেটৰ সমীপত ট্ৰাক আৰু যাত্ৰীবাহী ক্ৰুইজাৰৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (Karnataka road accident)। গুৰুতৰভাৱে আহত ১২ গৰাকীৰ ভিতৰত ৪ গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক । আহতসকলক টুমকুৰ জিলা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

‘পুৰণি বিজেপি আৰু ন বিজেপিৰ মাজত যে সংঘাত হ'ব সেয়া আমি নিশ্চিত আছিলোঁ । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱ‍াৰ(Minister Jayanta Malla Baruah) যোগেদি হ'ব বুলি ভৱা নাছিলোঁ ।’’ এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা চ'ছিয়েল মিডিয়া আৰু আই টি বিভাগৰ অধ্যক্ষ ৰাতুল কলিতাৰ ৷

গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট জব্দ । ৰেল আৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ হয় সোণখিনি (Gold Biscuits Seized in Guwahati)। ৰেল আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে পুৱা ৰাজধানী এক্মপ্ৰেছত তালাচী চলাই জব্দ কৰে ৩৩২ গ্ৰাম সোণ (Gold Biscuit at Rajdhani Express)৷ সোণখিনিৰ লগতে এজন সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।