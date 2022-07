আজি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মহাযুঁজ ৷ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যশোৱন্ত সিনহাৰ মাজত ভোটযুদ্ধ ৷

কেইবাদশক ধৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা ত্ৰিপুৰাৰ ব্ৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতেই সমাপ্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ (Rehabilitation of Brus in Tripura)৷ কেইবাদশক ধৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা ত্ৰিপুৰাৰ ব্ৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক ইতিমধ্যে স্থায়ী বাসস্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ।

ওড়িশাত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ ছেলফী তুলিবলৈ গৈ নদীৰ প্ৰখৰ সোঁতৰ মাজত আৱদ্ধ হ'ল দুজন লোক (Two youth Stuck In Nagabali River)৷ দেওবাৰে ওড়িশাৰ ৰায়গড়া জিলাৰ নাগাৱলী নদীত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো (Nagabali River) ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যখনত হোৱা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নদীখনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় ৷ ফলত নদীৰ প্ৰবাল সোঁতৰ মাজত যেনে-তেনে এটা শিলত বগাই কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে দুয়োজন লোকে ৷ যুৱক দুজন জিলাখনৰ কাশীপুৰ খণ্ডৰ পোদাপাডি অঞ্চলৰ সুনামী নায়ক আৰু সুধীৰ নায়ক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

মক্কাৰ পৰা হজযাত্ৰীৰ ওভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ (Return journey of pilgrims from Mecca has started) ৷ হজযাত্ৰা 5 জুনৰ পৰা 17 জুনলৈ চলিছিল ৷ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ দৰে হজযাত্ৰী সকলৰ ওভতনি যাত্ৰা 16 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ এই যাত্ৰাত মহিলাসহ উত্তৰ-পূৱৰ ছগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে (Six North Eastern pilgrims died in Mecca)৷

আমগুৰিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ২৭ তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন (Tai Ahom Yuva Parishad established day) ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত সাংবাদিক সমীৰণ দুৱৰাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থ 'ৰণখাম' উন্মোচন কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয় সমূহৰ কমলজ্যোতি গগৈয়ে । মুকলি সভাতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা ২০০ গৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনায় ।

চৰকাৰী চাকৰি কৰা কোনো ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলত । 1969 চনৰ চাৰ্ভিছ ৰোল কডাক্ট মতে অন্যান্য লাভাংশ পোৱা ব্যৱস্থাতো থাকিব নোৱাৰে কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । এই মন্তব্য সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উপদেষ্টা বাসব কলিতাৰ ৷ দেওবাৰে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কলিতাই (Demand for cancellation of new pension policy) ।

দিনকদিনে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা(Theft cases increase in Assam) । বিশেষকৈ চোৰে যেন এইবাৰ টাৰ্গেত কৰি লৈছে নগৰ-চহৰসমূহ । ধুবুৰী চহৰতো বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ । এইবাৰ ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন দোকানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান (Thief looted a shop in Dhubri city) ।

সোমবাৰে অসম বিধানসভা সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদান (Presidential election 2022) ৷ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভোটদান নহয় ৷ কিয়নো অসম নাই তিনি বিধায়ক ৷

বিদ্য়ুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ দাবীত ৰাইজ নামিল প্ৰতিবাদত (Protest at Kalgachia)। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি শীঘ্ৰে বিদুৎ যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ আহ্বান জনালে বৰপেটাৰ বালিকুৰিবাসী ৰাইজে (AAMSU burns power minister effigy at kalgachia)।

অৰুণাচলত সন্ধানহীন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ (Two Dibrugarh University students missing in Arunachal Pradesh) ৷ অৰুণাচলৰ পাচিঘাটৰ ৰানাঘাটত বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ উটি যায় যুৱক দুজন ৷