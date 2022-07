দেওবাৰে কয়লা ব্যৱসায়ী সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীয়ে আয়কৰ অভিযানক লৈ মৌনতা ভংগ কৰি উল্লেখ কৰিলে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ (Coal businessman Suryakant Tiwari )৷ তেওঁ দাবী কৰে যে, ৰায়পুৰত তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ একনাথ সিন্দে বনাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু লগতে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চত্তীশগড়ৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গৰ ছ’ৱেটো বাৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ 14 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু (14 killed in South Africa bar shootout) ৷ তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷

সোমবাৰে অমৃতসৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়ক (Gangster Lawrence Bishnoi hearing in Amritsar court) ৷ গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় ৰাণা কান্দোৱালীয়া হত্যাকাণ্ড (Sidhu Musewala murder case) আৰু জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল (Punjabi singer Sidhu Moosewala murder case) ৷

কৰ্ণাটকৰ বহুকেইখন জিলাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ (Heavy rain in Karnataka) । বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে ভূমিস্খলণ । বানে লৈছে ভয়ংকৰূপ(Flood and landslide in Karnataka) । কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি ।

গুজৰাটৰ দাং জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Fatal road accident in Dang district of Gujarat) । এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ । ফলত দুগৰাকী মহিলা যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত ৪৬ গৰাকী যাত্ৰী(Two women passengers dead in road accident in Gujarat) ।

বৰপেটাৰোডত স্থাপন হ’ব জি এল পাব্লিকেচনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰয়াত জি এল আগৰৱালাৰ এটি আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি (Installation of GL Agarwal statue) ৷ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বৰপেটাৰোডত কৰা হয় ভূমি পূজন (Bhoomi Poojan in Barpeta) ৷ ভূমি পূজনৰ এক মাংগলিক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভানেত্ৰী মৃনালিনী দেৱী ৷

কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰি চাকৰি হেৰুৱালে চিকিৎসকসহ 9 গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে (9 health workers suspended) ৷ মাইবং মহকুমাৰ অধীনত থকা খেপৰে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰ্তব্যৰ সময়ত উপস্থিত নথকাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে ৷

আলফা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত তিনিচুকীয়া ৷ সেনা-অসম আৰক্ষী আৰু আলফাৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ।

মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ মৃত্যুৰ পথ বাচি লোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পশুপ্ৰেমী বিনীত বাগাৰীয়াই(Animal activist Vineet Bagaria) আত্মহত্যা কৰা ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ৷ দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ(Dibrugarh AASU) উদ্যোগত আৰু ডিব্ৰুগড়বাসীৰ সহযোগত চহৰখনৰ ফুলবাগানৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈকে এক মৌন সমদল বাহিৰ কৰি উক্ত ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি হাতে হাতে একোডালকৈ মমবাতি লৈ পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰি পশুপ্ৰেমীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্বাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা উদয়পুৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত এতিয়া দ্ৰুতগতিত চলিছে (Kanhaiya Lal murder case in Udaipur) । ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই দেওবাৰে কানহাইয়া লালৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা সপ্তমটো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (NIA arrests seventh person in connection with Udaipur killing)৷