দুই ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে মঙলবাৰে মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হয় অসম আৰু মিজোৰামৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক (Assam Mizoram meeting)৷ অসমৰ হৈ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত ৷

নিকলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ফটাশিল থানাত এজাহাৰ দাখিল(FIR Lodged) ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে পিতৃয়ে । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন ভুক্তভোগী পিতৃৰ((School authorities allegedly tried to cover up the whole incident)।

স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ ক্ষণত আমি অসমৰে এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ ৷ তেওঁ হ’ল ড৹ সংযুক্তা পৰাশৰ (IPS Sanjukta Parashar) ৷ এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া এসময়ত অসমৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন সমূহৰ বাবে ত্ৰাসৰ কাৰণ আছিল ৷ হাতত AK-47 লৈ গভীৰ অৰণ্যত উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি তেওঁ সমগ্ৰ দেশতেই পৰিচিত হৈ পৰিছিল ৷

দেশ স্বাধীন হোৱা 75 বছৰ পূৰ্ণ হ’ল (75th Anniversary of Indian Independence) ৷ আজিও ভাৰতৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা আছে কনকলতা বৰুৱাৰ নাম (Freedom fighter Kanaklata Baruah)৷ অসমৰ কনিষ্ঠ শ্বহীদগৰাকীৰ গাঁথাৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...

মঙলবাৰে স্বাক্ষৰিত কৰা হ’ল ১০০০ মেগাৱাট নবীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে APDCL আৰু NLC ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মাজত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি(MoU signed between APDCL and NLC India Limited) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত এন এল চি ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক কে মোহন ৰেড্ডী আৰু এপিডিচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাকেশ কুমাৰে স্বাক্ষৰ কৰে এই চুক্তিত ৷

ৰাজ্যখনত ঋণৰ পৰিমাণ ১,১৩,৩১৯ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি(Debt in Assam increased day by day)। চলিত আগষ্ট মাহতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে লৈছে ১৬০০ কোটি টকাৰ ঋণ । পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ঋণৰ বোজা থৈ গৈছিল প্ৰায় ৩৫,৬৯০ কোটি টকা । সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ২০১৯-২০ বিত্তীয় বৰ্ষত এই ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই হৈছিলগৈ ৭৩,৫২৭.৮ কোটি টকা । বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণৰ বাবদ প্ৰতি বছৰে ৰাজকোষৰ পৰা সুদৰ নামতো ওলাই গৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা (Unbearable debt burden on people of Assam)।

অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ(Cotton University)সন্মুখত আছে এজোপা শ শ বছৰ পুৰণি বট গছ ।এইজোপা বট গছ নেহৰু পাৰ্কৰ গেট নিৰ্মাণৰ বাবে কাটিবলৈ ওলোৱাত ৰাইজৰ মাজত হৈছে ব্য়াপক চৰ্চা । গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ণ প্ৰাধিকৰণে(Guwahati Metropolitan Development Authority)গছজোপা কাটিব ওলোৱাৰ কাৰ্যক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰৱ চৰ্চা হোৱাৰ পাছতে গছজোপা কটা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।

ধেমাজি মাছখোৱাৰ লাইপুলীয়া নৈত সোমবাৰে বিয়লি সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত নিখোজ হোৱা দুই কিশোৰীৰ মৃতদেহ অৱশেষত উদ্ধাৰ(Dead body recovered) ৷ SDRF ৰ দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা চাৰি কিলোমিটাৰ নিলগৰ উৰিয়ামগুৰি দলঙৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰে শিখামনি দেৱী সিং আৰু মেনকা দাসৰ মৃতদেহ ৷

সঘনাই সলনি হৈছে বিহাৰ ৰাজনীতিৰ পট ৷ বুধবাৰে বিয়লি ২ বজাত নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱে শপতগ্ৰহণ কৰিব (Nitish Kumar will take oath as Bihar Chief Minister) ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষপে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নিতৌ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিগত ১০ দিনত ৭ জন বিষয়া কৰ্মচাৰী উৎকোচ লৈ দুৰ্ণীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে (7 officers caught in anti corruption branch in 10 days )।