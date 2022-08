অসম-মিজোৰামৰ মাজৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্য আজি পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ’ব দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি (Assam Mizoram meeting at Aizwal on Border dispute) ৷ মঙলবাৰে দিনৰ 2.30 বজাত মিজোৰামৰ আইজল ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক ৷



ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী (Firing in Myanmar border) ৷ পাংচুুপাছ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ আছাম ৰাইফলছৰ সৈতে এই সংঘৰ্ষ আলফা আৰু NSCN ৰ সদস্যৰ (Firing between militant and Assam rifles) ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে পতাকা উত্তোলন কৰিব লগীয়া জিলাৰ তালিকা (Flag Hosting Schedule of Assam cabinet ministers) ৷ এসপ্তাহৰ পূৰ্বেই সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ ফালৰ পৰা মন্ত্ৰীগণক জনাই দিয়া হৈছে কোন ক'লৈ যাব লাগিব ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুৱাবলৈ ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ শালনীবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কচুবিলত সংঘটিত হয় এক ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লয় ১৭ বছৰীয়া ট্ৰেক্টৰৰ চালক উদয় তাঁতীয়ে(17-year-old dies in road accident) ।

সোমবাৰে মৰাণত উপস্থিত হয় মাজুলী আৰক্ষীৰ এটা দল(Majuli police in Moran) । আৰক্ষীৰ দলটো উপস্থিত হৈ মৰাণৰ এখন হোটেলত চলালে তদন্ত । এগৰাকী যুৱতীয়ে দিয়া নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মাজুলী আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই হোটেলখনত ।

মহানগীৰত অত্যাধিক গৰমৰ প্ৰকোপত এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় ৷ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ মাটিত ধলি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী (School girl falling ill)৷

২০ আগষ্টত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব । গ্ৰাম্য অঞ্চলত যধে মধে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিব ৱাইন বাৰ । এনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সোমবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত ৷

বিজেপিৰ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দলৰ নেতা মানিক সৰকাৰ (Former Tripura Chief Minister Manik Sarkar)। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰকাৰ কয় যে বিজেপিয়ে ইতিহাস সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

‘অশোক ধানুকাৰ কাৰ্যালয়টো বহু দুৰ্নীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ ৷ ভূমি কেলেংকাৰী, অবৈধ ধনৰ লেনদেন আৰু সৰবৰাহ, আৰ বি এছ ৰিয়েলটৰ্চৰ দুৰ্নীতি আদি অনেক কেলেংকাৰীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ অশোক ধনোকাৰ জড়িত হৈ আছে ৷’’ এনে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷

মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৩ নং ছালাবিলা চৰপাৰাৰ আব্দুল হামিদৰ পত্নী মালেকা খাতুন বেংক একাউন্ট খোলাৰ উদ্দেশ্যৰে মাণিকপুৰলৈ শুক্ৰবাৰে গৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী(Woman missing) ।