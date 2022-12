Ishan Uday Scam: ঈশান উদয় বৃত্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ আন এজন অধ্যক্ষ

ঈশান উদয় বৃত্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত আন এজন অধ্যক্ষ ৷ বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰ বৰপেটা কলেজৰ অধ্যক্ষ ড৹ জাহেৰ আলীক ৷ অধ্যক্ষ ড৹ জাহেৰ আলীক শুকুৰবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাই চাৰিদিনৰ বাবে জিম্মাত লৈ সম্প্ৰতি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৷

Constituency Delimitation: শাসক-বিৰোধীৰ মাজত লাগিছে আউল; বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাক লৈ সন্দিহানত বিৰোধী

ৰাজ্যৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া (Constituency Delimitation in Assam) ৷ সমান্তৰালভাৱে আউল লাগিছে শাসক-বিৰোধী সকলোৰে সমীকৰণত ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আস্বস্ত হ’ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ ৷ লগতে AIUDFয়েও কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা ৷

CPI M Press meet : নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভনিতেই বৰপেটাত হ’ব চি পি আই (এম)ৰ বিশাল জনসমাৱেশ

বৰপেটাত ৩ জানুৱাৰীত চি পি আই (এম)ৰ বিশাল জনসমাৱেশ ৷ সাৰৰ ক’লা বজাৰ বন্ধ কৰা আৰু ম্যাদী পট্টা নথকা কৃষককো ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ প্ৰদানৰ দাবী জনায় চিপিআইএমে (CPI M Press meet in Barpeta)৷

Patna Boat capsized: গংগাৰ বুকুত ডুবিল যাত্ৰীসহ নাও

নাওখনত যাত্ৰা কৰা ৭ জন লোকে সাঁতুৰি কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰে । আনহাতে বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে আন ৭ জন লোক (Seven Missing In Maner Boat Accident) ৷ নাওখনত যাত্ৰা কৰা অধিকাংশ লোকে তেওঁলোকৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে পশুখাদ্য আনিবলৈ গৈ আছিল ।

Cabinet Meeting in Delhi: হঠাৎ অসমৰ সকলো মন্ত্ৰীকে দিল্লীলৈ তলৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

দিল্লীত শনিবাৰে জৰুৰী কেবিনেট বৈঠকৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ সকলো মন্ত্ৰীকে শনিবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ(Cabinet Meeting in Delhi) ৷

Beef Smugglers Arrested: ডিব্ৰুগড়ত গো-মাংসসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

ৰাজ্যত গো-মাংসৰ সৰবৰাহ নিষিদ্ধ থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত জব্দ কৰা হৈছে গো-মাংস(Beef seized in Dibrugarh)। পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি লোহাৰ পট্টিত AS06 AC 5867 নম্বৰৰ বাহনৰ পৰা ৮ টা বেগত ভৰাই অনা অৱস্থাত ৪২৩ কেজি ওজনৰ গো-মাংস জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে কৰায়ত্ত কৰে ইমৰাণ হুছেইন আৰু ইউনিছ খান নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক (Beef Smugglers Arrested in Dibrugarh) ।

Real scenario of Assam health sector: চিকিৎসা গৃহ নাই; ৰাজহুৱা মঞ্চত চলিছে ৰোগীৰ চিকিৎসা

ৰাজ্যত এফালে যদি এজন চিকিৎসকক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে ৰোগীয়ে, আনফালে আকৌ চিকিৎসালয়ৰ অভাৱত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে (Health sector condition of Assam) ৷ এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে কেহেৰুখন্দা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ দুৰাৱস্থা ৷ দিনক দিনে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে ঢেকীয়াজুলি কেহেৰুখন্দা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৱে (Poor condition of Keherukhanda health sub centre) ৷ কেহেৰুখন্দা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ গৃহ দিনক দিনে জহি খহি যাবলৈ ধৰাত কাষতে থকা মঞ্চতে ৰোগীক কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা সেৱা ।

Asom Bahumukhi Samabai Samiti ltd : ডিফুত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় বিত্তীয় লুণ্ঠনকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ৷ এইবাৰ ডিফুৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙত চাৰিটা শাখা থকা অসম বহুমূখী সমবায় সমিতি (Asom Bahumukhi Samabai Samiti ltd) নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাৰ্বি আংলং জিলা সমবায় বিভাগে ওলমালে তলা (Co-operation department Raid at Diphu) ৷

Annual Conference of Moi Axomiya: যোৰহাটত 'মই অসমীয়া' গোটৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন

যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈ যায় সামাজিক মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয় গোট 'মই অসমীয়া' ৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন (Annual Conference of Moi Axomiya group)। শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ অসম সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় দুগৰাকী কবিৰ দুখনকৈ কবিতা পুথি(Poetry book of several poets released in Jorhat) ।

Brazil Legend Footballer Pele : কিংবদন্তি ফুটবলাৰ পেলেৰ বিষয়ে কিছু কথা

সমগ্ৰ বিশ্বতে 'ব্লেক পাৰ্ল' বা 'ক'লা মুকুতা' নামেৰে জনাজাত কিংবদন্তি ফুটবলাৰ পেলেৰ খেল আৰু আচৰণ সম্পৰ্কে বহু লোকে সময়ে সময়ে বহু মন্তব্য কৰিছে (Black pearl Pele) । একে সময়তে পেলেয়ে খেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ বিষয়েও তেওঁৰ স্পষ্ট মতামত দিছে । পেলেৰ বিষয়ে মানুহে কি কৈছে আৰু পেলেয়ে উক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বা খেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ বিষয়ে নিজে কি কৈছে চাওঁ আহক এবাৰ ।