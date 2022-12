Gunfight breaks out at Jammu : জম্মুত পুনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ

জম্মু জিলাৰ চিধৰা অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা (Gunfight breaks out at Sidhara)। সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ । গুলীচালনা অব্যাহত আছে ।

Peace treaty with ZUF: মূল সুঁতিলৈ উভতিল নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন জেলিয়াংৰং ইউনাইটটেড ফ্ৰণ্ট

দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে প্ৰায় এটা দশক ধৰি মণিপুৰত সক্ৰিয় হৈ থকা নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন জেলিয়াংৰং ইউনাইটটেড ফ্ৰণ্টে ৷ সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৱে জেলিয়াংৰং সকলৰ বাবে এক পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে আৰম্ভ কৰিছিল বিদ্ৰোহ ৷

Covid Update: কৰ্ণাটকত বিদেশ ফেৰৎ 19গৰাকী যাত্ৰীৰ দেহত ক’ভিড পজিটিভ

কৰ্ণাটকত 19গৰাকী ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছে ক’ভিড পজিটিভ হিচাপে ৷ ক’ভিড আক্ৰান্ত আটাইকেইগৰাকীয়ে বিদেশ ফেৰৎ যাত্ৰী ৷ বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ বিমান বন্দৰ আৰু ৰে’ল ষ্টেচনসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ক’ভিড পৰীক্ষা ৷ ৰাজ্যজুৰি কৰ্ণাটক চৰকাৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা ৷

Jayanta Malla Baruah in Nalbari : ধান ক্ৰয় কৰা দালালৰূপী ব্যৱসায়ীক সকিয়নী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ

‘‘কৃষকৰ খবৰ নোলোৱা গ্ৰাম সেৱকক বৰ্খাস্ত কৰা হ’ব ৷ সেয়ে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সততাৰে পালন কৰক ৷’’ নলবাৰীত ধান ক্ৰয় কৰা দালাল ৰূপী ব্যৱসায়ীক মঙলবাৰে এনেদৰে সকিয়নী দিয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Jayanta Malla Baruah in Nalbari) ৷ ভিন্ন প্ৰান্তত কম দামত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰা ব্যৱসায়ীৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

Assam Meghalaya Border Dispute: পুনৰ অসমৰ ভূমিত তাণ্ডৱ মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ, শংকিত সীমান্তবাসী অসমীয়া

পুনৰ অসমৰ ভূমিত মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ ৷ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ কাৰ্বি ভূমিত নৱ নিৰ্মিত উমলাফেৰ-হাবাং সংযোগী পথত নিশা তাণ্ডৱ চলালে মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই ৷ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কালভাৰ্টৰ ৱাল আৰু নামফলক স্থানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা পকী খুঁটা ৷

Operation against drunk driving: সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা স্বামীৰ পক্ষত উকালতি পত্নীৰ

‘‘স্বামীয়ে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে, গতিকে তেওঁ মদ খাবই লাগিব’’- সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা স্বামীৰ পক্ষত যুক্তি দি আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য এগৰাকী মহিলাৰ ৷ দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ধৰা পৰিল সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা এগৰাকী ব্যক্তি ৷ তাৰ পিছতে স্বামীৰ হৈ উকালতি পত্নীৰ ৷

Robbers arrested in Kamrup: কামৰূপ আৰক্ষীৰ জালত দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত

কামৰূপ আৰক্ষীৰ সফল অভিযান ৷ গ্ৰেপ্তাৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত (Robbers arrested in Kamrup) ৷ সোমবাৰে নিশা কামৰূপৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান ৷ অভিযানকালত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হয় দুই ডকাইত ৷

Mukroh Firing incident : মুক্ৰ’কাণ্ডৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ

অসম-মেঘালয়ৰ কাৰ্বি ভূমিৰ মুক্ৰ’কাণ্ডৰ এমাহৰ অন্তত মঙলবাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কৰি’ডৰ নগৰত ডংকামোকামত এজনীয়া দণ্ডাধীশৰ তদন্ত আয়োগে সাক্ষ্যগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে (Hearing on Mukroh Firing incident)৷ মুক্ৰ’কাণ্ডৰ তদন্ত ও সাক্ষ্যগ্ৰহণৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডংকামোকামত উপস্থিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমী কুমাৰী ফুকনৰ এজনীয়া তদন্ত আয়োগ (Inquiry Committee of Mukroh incident)৷

Complaint against police: মঙলদৈ সদৰ থানাত ৰক্ষকৰ ৰূপত ভক্ষক

মঙলদৈ সদৰ থানাত ৰক্ষকেই ল'লে ভক্ষকৰ ৰূপ । বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ২০ হাজাৰ টকা কাঢ়ি নিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ(Police loot money form player at Mangaldoi) । জানিব পৰা মতে, যোৱা ২৪ ডিচেম্বৰত দেওমৰনৈৰ সৌৰভ নাথ নামৰ বেটমিণ্টন খেলুৱৈগৰাকীয়ে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি নিশা বাৰ মান বজাত মঙলদৈ ব্লক চকেৰে দৈওমৰনৈৰ নিজা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ব্লেক চকত দায়িত্ব পালন কৰি থকা মঙলদৈ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে সৌৰভ নাথক আগচি ধৰি ৰাখি অশালীন ব্যৱহাৰ কৰি পকেটৰ পৰা ২০০০০ টকা কাঢ়ি ৰাখে(Police take away Rs 20000 from badminton player) ।

Gandhi-Godse Ek Yudh: বক্স অফিচত পাঠানৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হ’বলগীয়া Gandhi Godse Ek Yudh ৰ মোচন পোষ্টাৰ মুকলি

আগন্তুক ছবি Gandhi Godse Ek Yudh ৰ মোচন পোষ্টাৰ মঙলবাৰে উন্মোচন কৰা হয় । ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ছবিখনৰ মোচন পোষ্টাৰত মহাত্মা গান্ধী আৰু নাথুৰাম গডছেৰ মাজত হোৱা মতাদৰ্শক চিত্ৰিত কৰা হৈছে । শ্বাহৰুখ খানৰ আগন্তুক এক্সন থ্ৰিলাৰ ছবি পাঠানৰ সৈতে এই ছবিখনৰ বক্স অফিচত সংঘৰ্ষ হ’ব ।