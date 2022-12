Appeal for a piece of land: ধুবুৰীৰ অৰ্ধ শতাধিক দৰিদ্ৰ ভূমিহীন পৰিয়ালৰ বিননি

ধুবুৰী চহৰৰ বান্দৰপাৰৰ অৰ্ধ শতাধিক ভূমিহীন পৰিয়ালৰ বিননি শুনিব কোনে ? পাঁচ দশক ধৰি চৰকাৰী বঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিছে এই পৰিয়াল সমূহ (landless families in Dhubri town) ৷ এটুকুৰা মাটি দিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ হাত যোৰ কৰি আহ্বান এইসকল অসহায় লোকৰ ৷

Snow cover at Moran: বছৰৰ শেষৰটো সপ্তাহত মৰাণবাসী সাক্ষী হ’ল তুষাৰৰ আচ্ছাদনৰ

মৰাণত মঙলবাৰে পুৱাই অস্বাভাৱিক পৰিৱেশ । নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক ক্ষণত মঙলবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা হোৱা শিলা বৃষ্টিৰ ফলত তুষাৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনে আৱৰি ধৰিছে মৰাণ অঞ্চলক (Snow cover at Moran) ৷ কাহানিও নেদেখা এই অস্বাভাৱিক পৰিৱেশ দেখি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰাণবাসী ।

Protest against rubber industry: গোৱালপাৰাস্থিত ৰবৰ উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত দুৰ্গন্ধ ৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ

গোৱালপাৰা মৰনৈত ৰবৰ উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ (Protest against rubber industry)। ৰবৰ উদ্যোগে সৃষ্টি কৰা প্ৰদূষণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি প্ৰেৰণ কৰিলে এখনি স্মাৰক পত্ৰও ৷

WRCA protest in Dibrugarh: চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ (Water Resources Contractors Association protests) ৷ সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ আহ্বানত আৰু ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সহযোগত উজনি অসম জলসম্পদ মণ্ডল ভিত্তিত অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা উজনি অসম জলসম্পদ মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাঙ্গণত সোমবাৰে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়(WRCA protest in Dibrugarh) ।

Zero Accident Mission in Assam: ভোগালী বিহুৰ সময়লৈকে সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান

ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা ৷ অসমক দুৰ্ঘটনামুক্ত ৰাজ্য হিচাবে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষী আৰু পৰিবহন বিভাগক যৌথভাৱে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ভোগালী বিহুৰ সময়লৈকে চলিব বিশেষ অভিযান (Zero Accident Mission in Assam)৷

Police operation against drunk and drive : তালাচীৰ মাজতে ৰঙিয়াত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান

ইংৰাজী নৱবৰ্ষলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ (New year preparation)। আনহাতে এই সময়চোৱাত পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈছে অসম আৰক্ষী । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰক্ষীয়ে বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

CBI arrests Videocon chairman: ভিডিঅ’কনৰ অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ চিবিআইৰ

জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ভিডিঅ’কনৰ অধ্যক্ষ ভেনুগোপাল ধূটক (CBI arrests Videocon chairman)৷ চিবিআয়ে আইচিআইচিআই বেংকৰ প্ৰাক্ত চি ই অ’ তথা এম ডি চন্দা কোছাৰ আৰু তেওঁৰ স্বামী দীপক কোছাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দুদিন পিচতেই ভেনুগোপালকো (Videocon chairman Venugopal Dhoot) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

Bhojpuri Film Actress Viral Video : নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা পলাল অভিনেত্ৰী অক্ষৰা সিং !

বেতিয়াৰ পৰা অক্ষৰা সিঙৰ ভিডিঅ' (Viral video of Akshara Singh) ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । স্কুটীৰ পিছফালে বহি থকা অক্ষৰাই নিজকে লুকুৱাই ভিৰৰ পৰা পলাই আহিছে । নীলা ৰঙৰ চুট পিন্ধা অক্ষৰাই ইমান খৰখেদাকৈ আহিছিল যে তেওঁৰ চকুত ছানগ্লাছ পিন্ধিছিল, কিন্তু ভৰিত একো পিন্ধিবকে পৰা নাছিল ।

Sunil Gavaskar mother passes away: ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ মাতৃৰ ইহলীলা সম্বৰণ

মীনাল গাভাস্কৰ আৰু নাই (Meenal Gavaskar passed away) ৷ 95 বছৰ বয়সত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ মাতৃ মীনাল গাভাস্কৰে (Sunil Gavaskar mother passes away in Mumbai) ৷

Shraddha murder case Update : আফতাবৰ কণ্ঠৰ নমুনা সংগ্ৰহ CBIৰ CFSLৰ দলৰ

সোমবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আফতাব আমিন পুনাৱালাৰ কণ্ঠৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে (CFSL team will take Aftab voice sample) ৷ বিগত 23 ডিচেম্বৰত সাকেট আদালত হোৱা শুনানিৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে কণ্ঠৰ নমুনা লোৱাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল ৷ আদালতৰ অনুমতি মৰ্মেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে আফতাবৰ কণ্ঠৰ নমুনা চিবিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংগ্ৰহ কৰে (Aftab voice sample)৷