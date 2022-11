ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম আৰক্ষী (Anti drugs operation in Assam) ৷ এইবাৰ সোণাপুৰৰ টোল গেটত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত জব্দ প্ৰায় ১৫ কৌটি টকাৰ য়াবা টেবলেট (Yaba tablets seized at Sonapur) ৷ লগতে আটক মনিপুৰৰ থাম্বল গাঁৱৰ আজমল খান (৩০) নামৰ এজন লোক ৷

পাঁচটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ মাজুলীৰ ভিন্ন চাপৰিত ৷ পগলা চাপৰিত ১ টা, মচুৱা চাপৰিত তিনিটা আৰু দক্ষিণ আঁহতগুৰিত ১ টা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ (Rhino terror in Majuli)৷

স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভোটাৰ শ্যাম চৰণ নেগী আৰু নাই (First voter of independent India Shyam Saran Negi passes away) ৷ 105 বছৰ বয়সত শনিবাৰে মৃত্যু হয় শ্যাম চৰণ নেগীৰ ৷

যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাসলীলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ৰাসৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে (Preparation for Rash Lila)। ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পী আৰু কলা-কুশলীসকল ।

শুকুৰবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী সভাত ৭ নং ৰজাবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভৈৰৱ দেউৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Minister Jayanta Malla Baruah)।

ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ পাছতো নাকী লগাবলৈ সক্ষম হোলা নাই বহু অপৰাধীক (Assam Police operation against Drugs smuggler) ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বহু অপৰাধীয়ে বৰ্তমানেও চলাই গৈছে অনৈতিক কাৰ্য ৷ ইয়াৰ মাজতে চামগুৰিৰ বাজিয়াগাঁৱৰ পৰা চামগুৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ৷

দুলীয়াজানত বনকৰা কিশোৰী হত্যাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শিক্ষক চেনীৰাম দাসক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত আদিবাসী মহিলাৰ প্ৰতিবাদ (Adivasi women protest at Duliajan)৷

সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ কাষৰীয়া চাৰিদুৱাৰ বনাঞ্চলৰ বেদখলীকৃত ভূমিত ভূমি আইনৰ অধীনত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে । চাৰিদুৱাৰ বাতাশিপুৰ অঞ্চলত মুঠ ১,৩০০ টা পৰিয়ালক ভূমি পট্টা বিতৰণ কৰিব (Land pattas to 1300 families in Sonitpur)। অসম চৰকাৰৰ ২০১১ চনৰ লোক পিয়ল অনুসৰি উক্ত স্থানত মুঠ ৪,৪৬৪ টা আবাস গৃহ আছে ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ জাঁজী নৈত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Body found in Janji river in Amguri)। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো মনোজ বাউৰীৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । লোকজনৰ ঘৰ যোৰহাটৰ চেলেংহাট গড়চুকত বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

সমাগত দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত গৰম হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ (DAC Election 2022)। শুকুবাৰে নাওবৈচাৰ ২১ নং গাভৰু টুনিজান সমষ্ঠিৰ পদ্মপুৰ গাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ হৈ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika at Naoboicha)।