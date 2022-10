শিৱসাগৰ বুলিলে মনলৈ আহে আহোম যুগৰ চিৰযুগমীয়া কীৰ্তিচিহ্নৰ কথা ৷ মনলৈ আহে আহোম ৰজাসকলৰ বীৰত্বৰ কাহিনী (History of ahom kingdom) ৷ আহোমৰ এই জাউতি যুগীয়া কীৰ্তিচিহ্ন চাবলৈ প্ৰতিবছৰেই আগমন ঘটে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো ৷ শিৱসাগৰলৈ আহি এইবাৰ অভিভূত হৈ পৰিছে এটা বিদেশী দম্পত্তি (Tourists gather in Sivasagar) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস 2022 (National Unity Day 2022) উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বাহিৰ কৰা একতাৰ বাবে দৌৰ শীৰ্ষক (Run of Unity) এটা ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই ৰেলীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷

দেওবাৰে ভাঙি পৰিল শতিকা পুৰণি গুজৰাটৰ মৰ্বিত মাচু নদীৰ ওপৰত থকা ওলমা দলংখন ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে 132 টা মৃতদেহ (Many people died in Gujarat Morbi Bridge Collapse Accident) ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানো সন্ধানহান হৈ আছে বহু লোক ৷

নগাঁও চহৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ তাণ্ডৱ (Robbery in Nagaon) ৷ নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বাইকৰ ৱৰ্কশ্ব’পত চোৰৰ চাফাই অভিযান । নিশা চোৰে লুটপাত চলালে কৃষ্ণাহল চাৰিআলিস্থিত জাগ্ৰিতি হোণ্ডাৰ ৱৰ্কশ্ব'পত ।

দুৰ্গোৎসৱ আৰু দিপাৱলীৰ অন্তত সমগ্ৰ দেশতে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত পালন কৰা হৈছে ষঠ পূজা । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ষঠ পূজা(Chhath Puja celebrate in Guwahati) । মহানগৰীৰ পাণ্ডুঘাটত অনুষ্ঠিত ষঠ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Chief Minister participates in Chhath Puja) ।

এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাহঁ শিল্পী ভৰত জ্যোতি দেৱনাথৰ ধিং বেটকাটি বালিগাঁওস্থিত বাসগৃহত দেওবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় সুদুৰ জাৰ্মানীৰ দুই পৰ্যটক (German tourists at Dhing) ৷

কলিয়াবৰৰ আক্ৰোহী চুকত বনৰীয়া ম’হৰ মুক্ত বিচৰণ (Wild buffaloes roam free)। দেওবাৰে নিশাৰে পৰা দুটা বনৰীয়া ম’হে থিতাপি লৈছেহি জিতু ভট্টাচাৰ্যৰ কলবাৰীত । ঘটনাস্থলীত বনবিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মাইকী আৰু মতা বনৰীয়া ম’হ দুটাক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । জানিব পৰা মতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহি জনাঞ্চলত থিতাপি লৈছেহি বনৰীয়া ম’হ দুটাই ।

অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি 'অসম মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চ উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি'ৰ অধীনত বিশ্বনাথ জিলাত ঋণগ্ৰস্ত হিতাধিকাৰীক সাহায্যৰ চেক বিতৰণ (Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme) ৷ জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই হিতাধিকাৰীসকলক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰে ৷

অহা নৱেম্বৰ মাহৰ ১১ আৰু ১২ তাৰিখে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দশম বাৰ্ষিক অধিৱেশন (10th Annual Convention of ADDSU) ৷ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দশম বাৰ্ষিক ধেমাজি অধিৱেশনৰ লাইখুটা দেওবাৰে গায়ন বায়নেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰা হয় (ADDSU laid foundation stone of 10th Annual Conference) ।

নলবাৰীৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গণেশ চ’কত দেওবাৰে মুকলি কৰা হ’ল নলবাৰীৰ ভিন্ন সভ্যতা, লোক সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা এখনি বিশাল আদৰণী তোৰণ (Nalbari welcome gate inaugurated)। তোৰণখন মুকলি কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Welcome gate of Nalbari inaugurated by jayanta Malla Baruah) ।