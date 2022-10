Dense fog in Brahmaputra: ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ ৰ’পেক্স ফেৰী

ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰ’পেক্স ফেৰী চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ শুকুৰবাৰে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ বিপৰীতে অফলা মুখৰ পৰা ৰ’পেক্স ফেৰী এৰে 9 বজাত (Ropax ferry stranded in Brahmaputra due to dense fog) ৷ কিন্তু অফলামুখৰ পৰা অলপ দূৰ গৈয়ে পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ফেৰীখন ৷ অৱশ্যে বাতৰি যুগুত কৰা কিছু সময় পূৰ্বে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ফেৰীখনে ৷

Veteran actor Nipon Goswami passes away: অতীতৰ মধুৰ পৃষ্ঠা ৰোমন্থন কৰি আবেগিক জুবিন গাৰ্গ

‘‘মামাৰ এনেকুৱা কিবা এটা হ’ব বুলি ভবা নাছিলো ৷ এই বাতৰি দুভাগ্যজনক’’ । অসমৰ চলচিত্ৰ জগতৰ অন্যতম উজ্বল নক্ষত্ৰ নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰ দেহৰ কাষত থিয় হৈ সংবাদ মাধ্যমক আগত এই মন্তব্য কৰে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে । অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহগৰাকীৰ সৈতে অতীতৰ মধুৰ পৃষ্ঠা ৰোমন্থন কৰি আবেগিক হৈ পৰিল কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৷

বিজেপিৰ সভাত ‘ভুলতে’ সোমোৱা শ্বেৰমানে আকৌ মুখ খুলিছে

আকৌ এবাৰ মুখ খুলিছে বিতৰ্কিত শ্বেৰমান আলী আহমেদ নামৰ নেতাজনে ৷ একমাত্ৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰে বিধায়ক হৈ অহা শ্বেৰমান আলীৰ ৰাজনীতিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষকৈ পমুৱা মুছলমানসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহে স্থান পোৱা নাই ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সমাজ জীৱন বিষাক্ত কৰি ৰখা উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী ৰাজনীতিক উৎসাহিত কৰিবলৈ উগ্ৰ মুছলমান (মিঞা)ৰ ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে শ্বেৰমান আলীয়ে অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ নৱ প্ৰজন্মৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ পথবোৰ ৰুদ্ধ কৰি পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ, কেতিয়াবা এ আই ইউ ডি এফৰ শৰণাপন্ন হোৱা শ্বেৰমান আলীৰ বাবে ৰাজনৈতিক নীতি আদৰ্শ বুলি কথা নাই (Sherman Ali on Miya museum controversy)৷ সেইবাবে তেওঁ "ভুলতে" বিজেপি দলৰ কৰ্মীসভাতো সোমাই যাব পাৰে !

Nipon Goswami death : নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (PM Modi condoles death of Nipon Goswami)। প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে অসমীয়াতে টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰায়ো জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ, গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত জোৱান

জম্মু-কাশ্মীৰত বুধবাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেনা জোৱানৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি ৷ সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলিত কুলভূষণ মান্তা (Baramulla Encounter succumbs) নামৰ এগৰাকী সৈনিক গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷

Stone found in hotel food: চিঙৰাত ওলাল শিলগুটি, হতভম্ব গ্ৰাহক

নগাঁও হয়বৰগাঁৱৰ অসম হোটেলৰ চিঙৰাত ওলাল শিলগুটি ৷ হয়বৰগাঁৱৰ অসম হোটেলৰ পৰা ক্ৰয় কৰা চিঙৰাত শিলগুটি ওলোৱাৰ অভিযোগ (Stone found in hotel food in Nagaon) ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱৰে এগৰাকী যুৱকে ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

Drugs seized in Karimganj : কৰিমগঞ্জত জব্দ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Operation against narcotics in Assam) ৷ এইবাৰ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, 48 টা চাবোনৰ বাকচত আছিল প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷

Condolence to actor Nipan Goswami Death: মহানায়কক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ সাংস্কৃতিক মহল

ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই বৃহস্পতিবাৰে স্বৰ্গগামী হ'ল অসমীয়া ছবি জগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামী (Veteran Actor Nipon Goswami is no more)। প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছে অসমবাসী । সাংস্কৃতিক জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীৰ লগতে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, পৰিচালক জয়ন্ত নাথে(Geetawali Rajkumari and Jayanta Nath Condolence death of Nipon Goswami) । সুঁৱৰিলে একেলগে কাম কৰা সেই পুৰণি সময়ৰ কথা ।

Facebook parent company Meta: ফেচবুকৰ অভিভাৱক মেটাত ৪ শতাংশ বিক্ৰী হ্ৰাস

উপাৰ্জন বিফলতা আৰু চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিক ৰাজহ পৰিকল্পনাৰ ফলত ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মেটাৰ শ্বেয়াৰ ব্যৱসায় 18 শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছে (Meta shares dropped more than 18 per cent) । বছৰটোৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে ষ্টক 68 শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস হৈছে ।

Bhabesh Kalita in Barpeta : বুঢ়াসত্ৰীয়াক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পন ভৱেশ কলিতাৰ

বূৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা (Bhabesh Kalita in Barpeta) । সদ্য প্ৰয়াত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে (Bhabesh Kalita tribute to burah satriya) ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সংৰক্ষণৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ৷