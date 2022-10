Nimati Majuli ferry service: যিকোনো মূৰ্হুতত বন্ধ হ’ব পাৰে নিমাতী মাজুলী ফেৰী সেৱা

আহিনৰ বানত ডুব গৈছে ফেৰী ঘাট । এনে ক্ষেত্ৰত যিকোনো মূৰ্হুতত বন্ধ হ’ব পাৰে নিমাতী মাজুলী ফেৰী সেৱা (Nimati Majuli ferry service will be stopped ) ৷ যোৱা কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Ferry service may closed due to heavy rain)। বাঢ়নীপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ফেৰী থোৱা ৰেম্পসমূহো ।

Assam Arunachal Border Dispute : গোটেই নিশা চলিল মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক

অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত বিবাদ (Assam Arunachal Border Dispute) চলি থকাৰ মাজতে দুয়োখন ৰাজ্যই এই সমস্যা সমাধানৰ বাবেও চেষ্টা চলাই গৈছে । ইতিমধ্যে দুয়োখন ৰাজ্যই গঠন কৰি দিয়া বিশেষ সমিতিয়ে সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি কেইবাবাৰো বৈঠকত মিলিত হৈছে । সোমবাৰে গোটেই নিশা বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলিল দুয়োখনৰ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীপৰ্যায়ৰ বৈঠক ।

Wild elephant death: অৱশেষত মৃত্যু মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত হোৱা বন্যহস্তীৰ

মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত হোৱা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু (Wild elephant injured after being hit by train) ৷ বন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই হাতীটোৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

Floods in north and upper Assam: জোনাইত বানৰ কালৰূপ

দুৰ্গা পূজাৰ পাছৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ প্লাৱিত হৈছে জোনাই মহকুমাৰ বহু অঞ্চল (Flood in Jonai)। শিৱগুৰীৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী সকলো এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে । বাসস্থান, খাদ্য, খোৱাপানীৰ সংকটে দেখা দিছে অঞ্চলটোত ।

Second phase of Mission Basundhara: মিছন বসুন্ধৰাৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিব কলিয়াবৰ মহকুমা গাঁওবুঢ়া সন্থাও

মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ (Second phase of Mission Basundhara) কামৰ পৰা বিৰত থাকিব গাঁও প্ৰধানসকল । সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সংস্থাৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনাই কলিয়াবৰ মহকুমা গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সভাপতি-সম্পাদকদ্বয়ৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে কেইবাজনো সতীৰ্থসহিতে এটি দলে চামগুৰি ৰাজহচক্ৰ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি তেওলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷

Missing youth recovered: অৱশেষত উদ্ধাৰ লাংভুকু জলপ্ৰপাতত চেলফি উঠিবলৈ গৈ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ

চেলফিয়েই কাল হ’ল ডিমাপুৰৰ এজন যুৱকৰ বাবে ৷ শণিবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ লাংভুকু জলপ্ৰপাতত ছেলফি উঠিবলৈ গৈ জলপ্ৰপাতত পিচলি পৰিছিল ডিমাপুৰৰ সুৰেশ চাকমা (23) নামৰ যুৱকজন (Youth drown at Langvoku waterfall) ৷ তেতিয়াৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন ৷ অৱশেষত উদ্ধাৰ হ’ল ডিমাপুৰৰ যুৱক সুৰেশ চাকমাৰ মৃতদেহ ৷



Book Fair at Mangaldoi: কবিৰ কবিতাৰে জীপাল হ’ল মঙলদৈ গ্ৰন্থ মেলাৰ বাকৰি

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাৱে আয়োজন কৰা মঙলদৈ গ্ৰন্থ মেলাৰ আজি দ্বিতীয় দিন(Book Fair at Mangaldoi) । পুৱাৰভাগৰে পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে কবি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থ মেলাৰ বাকৰিত(2nd day of Mangaldoi Book Fair) ।

Murder case at Tingkhong: দুই সন্তানৰ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা

ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত সংঘটিত হৈছে এক ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড (Murder case in Dibrugarh) ৷ টিংখাঙৰ ৰাজগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাকৱনী ব্লক গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (Sensational murder case at Tingkhong) । গাঁওখনৰ নিতুল শইকীয়াৰ পত্নী নীৰদা শইকীয়া (৪০) নামৰ এগৰাকী মহিলাক নিজা বাসগৃহত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ৷

National Games 2022: ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত শিৱ থাপাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক

মঙলবাৰে শিৱ থাপাই চলিত ৩৬ সংখ্যক গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত বক্সিঙৰ ছেমিফাইনেলত (National Games2022 Boxing semi final) প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে (Boxer Shiva Thapa wins bronze medal) ৷

Nokia smartphone: উন্নত সুবিধাৰ সৈতে Nokiaয়ে ভাৰতত মুকলি কৰিব নতুন 5G Smartphone

ভাৰতত নতুন ৫জি ফোন মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ন’কিয়াই (Nokia new 5G phone launce in India)। এই ফোনটো ভাৰতত পৰৱৰ্তী 5G স্মাৰ্টফোন হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব । কোৱা হৈছে যে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে এই ফোনটো লঞ্চ হ'ব । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু মূল্যৰ বিষয়ে জানি লওক-