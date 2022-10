বিজেপি কৌশল হ’ল তেওঁলোক থকা সময়ছোৱাত দায়িত্বত থকা ক্লাষ্টাৰে প্ৰভাৱশালী স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব (BJP new strategy) ৷ লগতে বিজেপিৰ স্থানীয় অসন্তুষ্ট নেতাসকলৰ অভিযোগ শুনি সমাধান দিব লাগিব ৷ সমগ্ৰ দেশতে ১৪৪ খন দুৰ্বল বা হেৰুওৱা লোকসভা আসনত অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব সমদল আৰু সভা ৷

গুজৰাটত আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিশাল জনসভা (Kejriwal and Bhagwant Mann to address 2 rallies)। দেওবাৰে ভালচাদ জিলাৰ ধৰমপুৰ আৰু চুৰাট জিলাৰ কাদোদৰাত ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই । বিজেপিৰ দুৰ্গ গুজৰাটত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা AAP দলৰ ।

পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে চোৰাং অস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ ব্যৱসায়ী গোটৰ তিনি অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ তিনিওৰে পৰা নগদ 1 কোটি টকা জব্দ (Rs 1 crore cash seized) ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি সদ্যহতে এই ঘটনাৰ লগত পুনৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰী তিনিটাৰ পৰা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ কৰে ৷

সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তত উদ্ধাৰ কৰা ড্ৰোনৰ পৰা তিনিটা আই ই ডি আৰু বোমা উদ্ধাৰ কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলে (3 IEDs and sticky bombs recovered) ৷

ক'ভিডৰ পিছত মানুহ চলিব নোৱাৰা হৈছে যদিও বিজেপিয়ে ৩৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে (BJP opened office at Guwahati) । ৭ বছৰ শাসন কৰিয়ে এটাৰ পিছত এটা বিয়াগোম কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে । যিখন ৰাজ্যত মানুহৰ থাকিবলৈ এটা ভাল ঘৰ নাই সেইখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি গৈছে । বিজেপিৰ কোনো আদৰ্শ নাই । মাজুলীবাসীৰ বাবে অক্সিজেন নাই যদিও কেৱল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৩৫ কোটি টকা খৰচ কৰিছে বিজেপিয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 9 অক্টোবৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত নিজৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব (PM Modi will be in Gujarat on Oct 9)। মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে কয় যে, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত নবীকৰণযোগ্য শক্তি উৎপাদনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৫০% শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে দুয়োখন চৰকাৰে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (Gujarat CM bats for clean energy) ।

কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়বাব এৰিলে বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকে ৷ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এই পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে নেতাগৰাকীয়ে ৷ শনিবাৰে টুইটযোগে সাংসদগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে এই তথ্য(Abdul Khalek resign from senior spokesperson) ৷

পুনৰ বিৰ্তকত অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য (Abhijeet Bhattacharya in controversy) ৷ এইবাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটক বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ নাট্যকাৰজনৰ বিৰুদ্ধে (Jyoti Prasad Agarwala's creation 'Lavita' drama) ৷ ফলত নাট্যকাৰজনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিছে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ আৰু বোকাখাতৰ প্ৰয়াস সাংস্কৃতিক বাহিনী ৷

বিলাসীপাৰাত বিয়লি প্ৰচণ্ড বতাহ বৰষুণত কেইবাটাও বজ্ৰপাতৰ ঘটনা(Thunderstorm in Bilashipara) । বজ্ৰপাতত নিহত এজন, আহত কেইবাজন । বজ্ৰপাতত কৰুণ মৃত্যু এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰ । পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ গৈ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হয় কাজাইকাটা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱৰ হামেদ আলী তালুকদাৰ পুত্ৰ সাহা আলম তালুকদাৰৰ(One dead in lightning strike)।

চাইক্লিং ৰোড ৰেচত চয়নিকা গগৈয়ে লাভ কৰে ৰূপৰ পদক(Sayanika Gogoi wins silver medal) । অসমৰ স্বৰ্ণপদকৰ সংখ্যা ৭লৈ বৃদ্ধি হৈছে । অসমে এইপৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ৭টা স্বৰ্ণ, ৮টা ৰূপ আৰু ৫টা ব্ৰঞ্জ । পদক লাভৰ তালিকাত দেশৰ ভিতৰত চৈধ্য নং স্থানত আছে অসম ।