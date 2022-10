গুৱাহাটীত বিজেপিৰ সভা: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ শ শ ট্ৰাক

গুৱাহাটীত হ’ব লগা বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে শ শ ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰাক লৈ নিশা ট্ৰাকচালকৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় (Truck stuck in NH)৷ নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা পুৰণিগুদামলৈকে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় ট্ৰাকসমূহ ৷

চৰণ পখালি জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি সন্মান বিজেপিৰ

দলৰ ভেঁটি গঢ়োতাৰ প্ৰতি সন্মান । বিজেপি দলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গোটেইটো জীৱন উচৰ্গা কৰা অসম বিজেপিৰ অৰ্ধ শতাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাক আজি সন্মান জনোৱা হয় (Senior leaders of Assam BJP were felicitated)। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত (State BJP new office inauguration) ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৭৫ গৰাকীৰো অধিক জেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাক সন্মান জনোৱা হয় (BJP pays respect to seniors leader)।

নাছিকত যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড: জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু 14 গৰাকীকৈ যাত্ৰী

নাছিকত এখন ব্যক্তিগত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতে বাছখন দপদপাই জ্বলি উঠে (Private bus catches fire in Nashik)৷ বাছখনত হোৱা এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত বাছখনৰ চালকসহ 14 গৰাকী যাত্ৰী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে (over 14 passengers burnt to death) ৷

ছত্তীশগড়ৰ দূৰ্গত সোপাধৰা সন্দেহত মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তিক গণপ্ৰহাৰ

ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গত সোপাধৰা সন্দেহত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তিক নিৰ্বিচাৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mob thrashes mentally-challenged man)৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

মূৰত বন্দুক থৈ পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিবলৈ হিন্দু ছাত্ৰক হেঁচা

আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত হিন্দু ছাত্ৰক পাকিস্তান জিন্দাবাদৰ শ্লোগান দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ (Raising slogans of Pakistan Zindabad ) ৷ ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ ভগ্নীক হিজাব পিন্ধোৱাৰো ভাবুকি ৷ থানা চিভিল লাইন আৰক্ষী থানাত ৰুজু গোচৰ ৷ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

পয়ালগা অৱস্থাত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগী পথ: নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত জনপ্ৰতিনিধি

বালিচাং ভীমাজুলি সংযোগী পথৰ বিধস্ত ৰূপ((Poor Road condition at Biswanath)) । পথ মেৰামতিৰ বাবে কাণসাৰ নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ । যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷

ইজৰাইলত ভাৰতীয়মূলৰ কিশোৰক হত্যা

ইয়োল লেহিঙ্গাহেল নামৰ ভাৰতীয়মূলৰ কিশোৰজন জন্মদিনৰ এক অনুষ্ঠানত ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰাত নিহত হয় (Indian origin teen killed in Israel)। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে হত্যাৰ অভিযোগত ৮ গৰাকী কিশোৰক আটক কৰিছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ পৰা প্ৰায় দুটা দশক ধৰি ইজৰাইললৈ প্ৰব্ৰজন কৰি অহা বিনেই মেনাছে ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ আছিল লেহিঙ্গাহেল ।

আজিৰে পৰা লক্ষ্ণৌত ৮১ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান ৰোড কংগ্ৰেছ

১১২ বছৰৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰোড কংগ্ৰেছত (Indian Road Congress in Uttar Pradesh) এখন কাৰিকৰী প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত সঁজুলি, যন্ত্ৰপাতি, সামগ্ৰী আৰু নতুন প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় তথ্য আদান-প্ৰদান কৰা হ'ব ।

ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা: কৰ্ণাটকত আটক ‘PayCM' লিখা টি-চাৰ্ট পৰিহিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী

কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ (Bharat Jodo Yatra) সময়ত 'PayCM' লিখা টি-চাৰ্ট পিন্ধাৰ বাবেই দলৰ একাংশ কৰ্মীক আটক কৰিলে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে ৷ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ (Former president of congress Rahul Gandhi)নেতৃত্বত শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটকৰ মাণ্ডিয়া জিলাৰ কে মল্লেনাহল্লীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ।

অসমলৈ আহি ক'লা পতাকাৰ সন্মুখীন অমিত শ্বাহ-জে পি নাড্ডা

গুৱাহাটীত ক’লা পতাকাৰ সন্মুখীন হ’ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক ৷ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইজনমান সদস্যই প্ৰদৰ্শন কৰে ক’লা পতাকা (Black flag protest against Amit Shah) ৷