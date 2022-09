বৰ্তমান ভাৰত আৰু চীনৰ সীমান্তৰ সম্পৰ্ক এক কৌতুহলজনক হৈ পৰিছে (India and China) । লাডাখৰ সিপাৰে পশ্চিম সীমান্তত যুদ্ধংদেহ আৰু স্পষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বিপৰীতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সিপাৰে পূৱ ফ্ৰণ্ট শান্ত হৈ আহিছে (India China border dispute) ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা ৮ বছৰত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে চলোৱা অভিযানৰ সংখ্যা ২৭ গুণ বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies)। ইউ পি এৰ ৰাজত্বকালত (২০০৪ ৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ) মাত্ৰ ১১২ টা অভিযান আৰু তালাচী হৈছিল যদিও, এন ডি এৰ শাসনৰ যোৱা ৯ বছৰত ই ৩০১০ টা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies increased)।

কৰিমগঞ্জত জব্দ প্ৰায় 20,000 হাজাৰ য়াবা টেবলেট (Karimganj police seized yaba tablets) ৷ জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত আটক কৰা হৈছে এজন লোকক ৷

জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে ৫শ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য NHPCৰ ৷ সোমবাৰে নিশা মূল বান্ধলৈ গৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ দলৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত গেৰুকামুখলৈ গ'ল জাতীয় পৰিষদৰ বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল ৷

2010 চনত ছাদত উল্লাহ ছাকফে বীৰভদ্ৰস্বামী মন্দিৰটো সাজি উলিয়াইছিল এটা কাৰণতে- যাতে সেই অঞ্চলৰ হিন্দু আৰু মুছলমান লোকৰ মাজত কেতিয়াও কোনেও বিভেদৰ বিষবাস্প বিয়পাব নোৱাৰে ৷ সেই মন্দিৰটো সেই সময়ত উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰয়াত সিদ্দগংগাশ্ৰী ড৹ শিৱকুমাৰ স্বামীজীয়ে ৷

জুন মাহৰ পৰা হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ ৷ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰাটো দূৰৈৰে কথা, নিৰ্দ্ধাৰিত লক্ষ্যতো উপনীত হ'ব পৰা নাই APDCL ৷ জুন মাহটোত বিভাগটোৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ হাৰ আছিল 91.08 শতাংশ ৷

ধৃত চোৰটোৰ নাম আলাল উদ্দিন ৷ ঘৰ - শিমলুগুৰিত ৷ সোণাইঘাট হাইস্কুল আৰু নিৰ্মীয়মান ছোৱালী আৱাসগৃহত আমিৰ আলি নামৰ আন এটা গভাইত চোৰৰ লগত মিলি সংঘটিত কৰিছিল চুৰি কাণ্ড ৷

২৩ বছৰে অভিশপ্ত হৈ ৰ'ল এটা দিন । শিহৰণকাৰী এক ঘটনাই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল উক্ত দিনটোত । ১৯৯৯ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আছিল অবিভক্ত শিৱসাগৰ তথা বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাবাসীৰ বাবে এটা ক'লা দিন (tragedy of Mahmora in Charaideu) । কিয়নো উক্ত অভিশপ্ত দিনটোতে গুপ্তঘাটকে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰি নিঃশেষ কৰি পেলাইছিল এটা পৰিয়াল ।

মাৰাত্মক ঘাটক অস্ত্ৰ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (deadly killer weapons from Israel and US) । শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ পৰা লাভ কৰা চিগ ছাউৰ Seg ৰাইফল অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত সেনাৰ দুটা কোম্পানীৰ হাতত ৫০% উপলব্ধ হৈছে ।

অসমৰ ৰাজনীতিত পুনৰ আন এক বিতৰ্ক ৷ ভিক্টৰ দাসৰ পিছত এইবাৰ ৰঙিয়াৰ নগৰৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী জয়া কলিতাই ফেচবুকৰ এটা প’ষ্টে লগাইছে খলকনি ৷ ইতিমধ্যে জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাই ৰঙিয়া থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ (Bhabesh Kalita files case against Jaya Kalita at Rangia) ৷