গোৱালপাৰাত পুনৰ চলিব মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ অভিযান (Madrasa eviction drive in Goalpara) ৷ কিন্তু এইবাৰ আৰক্ষী বা প্ৰশাসনে নহয়, এইবাৰ স্থানীয় ৰাইজে চলাব এই উচ্ছেদ অভিযান ৷ দাৰোগাৰ আলগা চৰৰ মছজিদ প্ৰাংগণত থকা মাদ্ৰাছাত চলিব উচ্ছেদ ৷

ছিপাঝাৰৰ শিঙিমাৰীত জব্দ জালনোট বনোৱা মেচিন(Counterfeit note making machine seized) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে দুজন যুৱকক ৷ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ছিপাঝাৰৰ শিঙিমাৰীত ছিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ৷

শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Molestation and sexual abuse of minor girls) ৷ বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চেলাইকাঠিৰ পাঁচলগী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জানত ঘটনা ৷ হলী চাইল্ড ইংলিছ স্কুলৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ মাৰাক চাংমাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ (Principal accused of molesting students) ৷

বিশ্বনাথৰ ইটাখোলাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক নৃশংসভাৱে হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ ৷ তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত এটি পুখুৰীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হয় বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ মৃতদেহ (BJP worker Brutal murder in Tezpur)৷

ৰাজ্যৰ দুৰ্বল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জগৰীয়া আপৰ (Poor education system of Assam school) ৷ ৰাজ্যৰ ৬০.২ শতাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা, ৬৯.৮ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই খেলপথাৰ । আনহাতে ৮৪.১ শতাংশ বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰাল আৰু ৯৪.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই কম্পিউটাৰ । আপৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (Corruption allegations against Assam CM) । এই দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ দাবীত চিবিআইলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ৷

জোনাইৰ শিৱগুৰিত চিয়াং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে অর্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী, কৃষি-ভূমি । যোৱা ৩-৪ দিনে দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চিয়াং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছে জোনাই ৰাজহ চক্র তথা চিলে পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত শিৱগুৰি (Flood in Jonai Dhemaji) ।

ভাৰত ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়টো দিনত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক মঙলবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Sheikh Hasina welcome at Rashtrapati Bhavan) ।

এটা কোম্পানীয়ে আয়োজন কৰা এক আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতাত এগৰাকী যুৱতীৰ জয়লাভ । দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনি হৈছে টোপনিৰ প্ৰতিযোগিতা(Nationwide sleep contest) । য'ত এগৰাকী যুৱতীয়ে জয়লাভ কৰি অৰ্জন কৰিলে ৫ লাখ টকা(Hooghly girl wins nationwide sleep contest) ।

জয়মালাকে ধৰি অসম বহু হাতী এতিয়াও বহিঃৰাজ্যতে আছে । কিছুদিনৰ বাবে লৈ যোৱা হাতীবোৰ আজিলৈ অসমলৈ অনা নহ'ল (Assam elephant at other state)। অসমৰ হাতীবোৰ পুনৰ উভতাই আনিব নোৱাৰিলে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব আৰটিআই কৰ্মী তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমী দিলীপ নাথে ।