আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰিছে ব্ৰিটেইন । ব্ৰিটেইনৰ স্থান ল'লে ভাৰতে । ব্ৰিটেইনক পিছ পেলাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহৰ তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত এতিয়া ভাৰত (India toppled UK from its position)। এটা দশক পূৰ্বে ভাৰত আছিল ১১ নম্বৰ স্থানত । এই বছৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি ৭ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইজিপ্তৰ উত্তৰ-পূবৰ ছুৱেজ গভৰ্ণৰেটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Egypt Cairo) ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ফাক’ছ চহৰস্থিত ৰে’লৱে ক্ৰছিঙত এখন ৰে’লত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো (Bus accident in Egypt) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 50 জন আহত হৈছে (5 killed and 50 injured in bus accident) ৷

হোজাই জিলাৰ ভালুকমাৰীত আৱকাৰী বিভাগৰ অভিযান(Hojai Excise department raid in Bhalukmari) ৷ শুক্ৰবাৰৰ নিশা আৱকাৰী বিভাগে চলাইছিল এই অভিযান ৷ অভিযান কালত জব্দ প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক টকাৰ সুৰা ৷

বিগত কেবাদিনো ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ এজন যুৱক( Youth missing in Tinsukia) ৷ কলৈ গ'ল যুৱকজন ? আলফা (স্বা)লৈ গ’ল নেকি যুৱকজন ? নে নিৰুদ্দেশৰ অন্তৰালত কোনো দুষ্টচক্ৰ জড়িত হৈ আছে ! এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পৰিয়ালবৰ্গ ।

ৰাজ্যত মধ্যাহ্ন ভোজন, প্ৰসাদ অথবা বিভিন্ন খাদ্য ভক্ষণ কৰি লোক অসুস্থ হোৱা খবৰে বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰাৰ সময়তে এইবাৰ তেজপুৰৰ পাঁচমাইলত বিস্কুট খাই 5 গৰাকী লোক অসুস্থ হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ( A family falls ill after eating biscuits)৷

চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ সপোন দেখি আছে ৷ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ সপোনটো পাহৰি যাওঁক ৷ মানুহে ভাৰতত থাকিবলৈ ভয় কৰিবলৈ লৈছে ৷ জেহাদীৰ নামত কোনো মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰি পেলাব নালাগে ৷ শুকুৰবাৰে এনে বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে (Badruddin Ajmal in Barpeta)৷

অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ ১৫ জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ (New list of guardian ministers announced) । একো একোজন মন্ত্ৰীক দুই-তিনিখন জিলাৰ দায়িত্ব । অভিভাৱক মন্ত্রীৰ ত‍ালিকাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচা । নতুন তালিকাত দায়িত্বৰ ব্যাপক সালসলনি ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক এদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে অপ্ৰাদেশীক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই ৷ এটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ নকৰিলে আত্মজাহৰ ভাবুকি দিলে অপ্ৰাদেশীক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই(Non Provincialized Teacher Employee Association) ৷

ছাত্ৰীবাৰীৰ ব্যৱসায়ী অৱদেশ যাদৱ হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডব্লিউ যাদৱ ওৰফে ৰাধিকা ৰমণক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়(Prime Accused of Chatribari Murder Case) ৷ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ(ACP Prithviraj Rajkhowa) নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে দিল্লীৰ ওখলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীলৈ আনে হত্যাৰ অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক ।

সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai mob lynching case) ৷ শুকুৰবাৰে নিশা এই অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত প্ৰথমজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে (first accused in Jonai Mob lynching arrested ) ৷