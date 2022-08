ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান নাহৰকটীয়া ৷ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তাল জয়পুৰ থানা ৷ নামফাকে গাঁৱত অৱস্থিত টাইফাকে উচ্চ ও বহুমুখী বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

আপোনাক মাধমাৰ দিবলৈ সাজু আন এখন টোল গে’ট (Another Toll Gate is ready) ! নতুন কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই আৰম্ভ হ'ব টোল গে’টখন ৷ বৰ্তমান চুলুংঙত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে টোলগে’টখন ৷ ইফালে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে কলিয়াভোমোৰা সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম ৷

আকৌ বিৰ্তকত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় (Ragging incident in JNV Darrang) ৷ ৰেগিং কৰাৰ নামত এজন ছাত্ৰক শাৰীৰিকভাৱে মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ (Student beaten up in the name of ragging) ৷ তৎকালীনভাৱে হোৱাকৈ ঘটনাৰ লগত জড়িত পাঁচজন ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ (Five students expelled for ragging) ৷

চীনে অৰুণাচলক নিজৰ বুলি দাবী কৰি অহাটো নৱনিযুক্ত জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূত ফিলিপ একাৰমেননে ‘অপমানজনক’ আখ্যা দিছে ৷ সীমান্তত হোৱা উলংঘন অত্যন্ত কঠিন আৰু ইয়াক মানি লোৱা উচিত নহয় বুলিও উল্লেখ কৰে জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে (New German Ambassador to India )৷ ভাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ মাজত ‘অত্যাধুনিক সম্পৰ্ক’ অটুট আছিল বুলি উল্লেখ জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ ৷

কাকজানৰ আৰোহণ একাডেমীত ব্যতিক্ৰমী বক্তৃতানুষ্ঠান(Lecture on Relevance of Spiritual Education) । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চটাইস্থিত দক্ষিণপাট আশ্ৰমী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ দেৱ । অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰদান কৰিলে আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ পাঠদান(Relevance of spiritual education) ।

এমাহজোৰা অভিযানৰ অন্তত ধেমাজি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ 9 খনকৈ চুৰি বাইক জব্দ কৰাৰ (Stolen bike recovered by Dhemaji Police) লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 10 জনকৈ লোকক ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত লোককেইজনক আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত ৷

কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident) ৷ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাতিৰ ডিভাইডাৰত খুন্দিয়ালে এখন মটৰ চাইকেলে ৷ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন বাইক আৰোহী ৷ জখলাবন্ধাৰ পৰা কলিয়াবৰ তিনিআলি অভিমুখে বাইক লৈ আহি আছিল দুই আৰোহী ৷

মঙলবাৰে মস্কোৰ দ্য চেন্ট্ৰেল ক্লিনিকেল হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মিখাইল গৰ্বাচেভে ৷ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ প্ৰাক্তন আৰু শেষৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল মিখাইল গৰ্বাচেভ (Soviet Union Mikhail Gorbachev died in Moscow) ৷ মৃত্যুৰ সময়ত ইউ এছ এছ আৰৰ এই নেতাজনৰ বয়স আছিল ৯১ বছৰ (Mikhail Gorbachev Demise) ৷

এখন বা দুখন বিদ্যালয় নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে শিক্ষা বিভাগে (Govt schools to close in Assam)। ইফালে ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত শূন্য ফলাফল আৰু কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিছে শিক্ষা বিভাগে (Assam govt decides to School amalgamation)। কামৰূপ মহানগৰত ১৬ খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ হ’ব ।

বাতিল হ'ব ভূ-দান আৰু গ্ৰামদান আইন । চৰকাৰী পলিটেকনিক আৰু আই টি আই সমূহক চেণ্টাৰ অৱ এক্সিলেন্স হিচাপে গঢ় দিয়াৰ বাবে ৩০৭ কোটি ২২ লাখ টকা মঞ্জুৰ । নয়নমণি শইকীয়াক অসম আৰক্ষীৰ ডি এছ পি নাইবা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ সহঃ অধিনায়কৰ পদ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত (Assam govt cabinet decisions)।