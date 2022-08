তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল আগৰতলা (Tripura TMC youth protest)। যুৱ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজভৱনলৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল । প্ৰতিবাদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ অংশগ্ৰহণ ।

শিৱসাগৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলবাৰে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Road accident in sivasagar)৷ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গেমন দলঙৰ সমীপৰ এটা খাৱৈত বাগৰি পৰে এখন যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছ ৷ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 8 জন যাত্ৰী (8 injured in bus accident) ৷

ৰাজ্যখনত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Anti drugs mission by Assam police)৷ তাৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় । ফলত নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে মাৰাত্মক ব্যাধিত পৰিণত হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ৷ ড্ৰাগছ কৱলত পৰি ধ্বংস হৈছে বহু যুৱক ৷

চতিয়াৰ নাগশংকৰত মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ ডিকৰাই নৈত পৰি সলিল সমাধি ঘটে এটি শিশুৰ (Child died after falling into the river) ৷ তিনি বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷

বৰপেটা সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য (MP Abdul Khaleque controversy comment on Mughal)৷ মোগলে ভাৰতক এখন ৰোডমেপ দিয়া আৰু ইয়াক 'হিন্দুস্তান' নাম দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, মোগলৰ অবিহনে দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অসম্পূৰ্ণ হৈয়ে থাকিলহেঁতেন (I am proud of Mughals) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা ৷ এগৰাকী অন্তঃসত্বা মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ’ল এটা লম্পট (Attempt to rape case at Noonmati)৷

বিভিন্ন সময়ত বহুজাতিক কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্যৰ পেকেটত মৰা পতংগৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰৰ খবৰ প্ৰকাশ পাই আহিছে (Carelessness of multinational companies) ৷ শেহতীয়াকৈ এইবাৰ ধেমাজিত Mother plus Horlicks ৰ পেকেটত ওলাল মৰা পইতাচোৰা (Dead cockroach in Horlicks packet) ৷

মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ(Chatribari murder case) মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দিল্লীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডব্লিউ যাদৱক ৷

গছ কটাৰ ফলত চামগুৰিত আশ্ৰয়হীন হ’ল সহস্ৰাধিক চৰাই(Thousands of birds are homeless in Chamguri) ৷ চামগুৰিৰ আমনিত ফ’ৰলেন পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই কাটি পেলালে এজোপা প্ৰকাণ্ড বট্গছ ৷ যিয়ে এতিয়া ইলেকট্ৰিকৰ তাঁৰত আশ্ৰয় লবলৈ বাধ্য কৰাইছে চামগুৰিৰ সহস্ৰাধিক চৰাইক ৷

কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ থলুৱা লোকসকলক উচ্ছেদ আৰু অত্যাচাৰ বন্ধৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Protest in Kaziranga) । কঁহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।