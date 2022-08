গহপুৰৰ পুৰুপবাৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Gohpur)৷ আলট্ৰা বাছ আৰু আৰক্ষীৰ বলেৰ’ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত 5 গৰাকী আৰক্ষী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (Police personals injured in bus accident at Gohpur )৷

বাবা ৰামদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠান ৰুছি ছয়াৰ পাছত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত পাম অইলৰ খেতি কৰিবৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে গডৰেজ এগ্রোভেট নামৰ কোম্পানীটোৱে । প্রায় এক লাখ হেক্টৰ ভূমিত পাম অইলৰ খেতি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কোম্পানীটোৱে (Palm oil cultivation in Assam)। ৫,৮৫০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব একমাত্র উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনতে । ইটোৰ পাছত সিটো কোম্পানীয়ে অসমত পাম অইলৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে (Pam Oil Mission) । দল-সংগঠনৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰতিও কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ ।

কমনৱেল্থ গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু পূজা ছিহাগৰ (CWG bronze medalist Pooja Sihag) স্বামী অজয় নন্দালৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ( Pooja Sihag husband dies suspicious circumstances)৷

দেওবাৰে ৰাজ্য়ৰ 25 খন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাছনি পৰীক্ষা (Assam govt recruitment exam 2022) । পূৰ্বে ঘোষিত কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই পৰীক্ষা (Assam Government recruitment) । ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে মোবাইল ইন্টাৰনেট সেৱা ।

এইবাৰ হেকাৰৰ লক্ষ্য অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ (Lakhya Konwar's Facebook account hacked) ৷ কোনো দুষ্ট চক্ৰই লক্ষ্য কোঁৱৰ ফেচবুক একাউন্ট হেক কৰি অপ-প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে লক্ষ্য কোঁৱৰ ৷

তেজপুৰ চহৰৰ মাজ মজিয়াত গজৰাজৰ সন্ত্ৰাস (Wild elephant terror in Tezpur)। শনিবাৰে সন্ধিয়া ৮ বজাত তেজপুৰৰ জাহাজ ঘাট হৈ চিত্ৰলেখা উদ্যানত প্ৰৱেশ বনৰীয়া হাতীটোৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ খেতিয়কসকলক উপকৃত কৰাৰ বাবে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত (MSP) ৰাজ্যৰ খেতিয়কৰপৰা ধান ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল (Minimum Support Price) । বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনতা ভৱনত কেইবালানি আলোচনা আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সিদ্ধান্তবোৰে কাৰ্যকৰী ৰূপ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ৷ যিয়ে হতাশ কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ খেতিয়ক ৷

কৰিমগঞ্জৰ নিলামবজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক তিনি সৰবৰাহকাৰী (Three arrested with Cannabis in Karimganj) । ৩৩ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাৰ সৈতে মহিলাসহ আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰীকেইটাক (Cannabis seized in Karimganj) ।

ওড়িশাৰ ঢেংকানাল জিলাৰ 5 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কামক্ষ্যনগৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident in Kamakshyanagar)৷ এখন দ্ৰুতবেগী কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকে যাত্ৰীবাহী অট’ ৰিক্সাত খুন্দা মৰাৰ ফলত 5 গৰাকী আৰোহী থিতাতে নিহত হয় (Five killed in road accident)৷

সোণালী ফোগাটৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ আন এটা চাঞ্চল্যকৰ চিচিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছে(Sonlai Phogat CCTV footage) । এই ভিডিঅ'টো গোৱাৰ একেটা ক্লাৱৰে বুলি কোৱা হৈছে য'ত তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে পাৰ্টি কৰিছিল । গোৱা আৰক্ষীৰ দাবী অনুসৰি, ভিডিঅ’টোত অভিযুক্ত সুধীৰ চাংৱান আৰু সুখৱিন্দৰে তেওঁক কিবা এটা দি থকা দেখা গৈছে ৷