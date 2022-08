প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ(fourth death anniversary of Atal Bihari Vajpayee)চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু,উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত দলৰ সভাপতি জে পি নড্ডাকে(BJP president J P Nadda )ধৰি আন কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা উপস্থিত থাকে ।

সোমবাৰে দেশে উদযাপন কৰে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(76th Independence Day) । দেশবাসীয়ে উলহ-মালহৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়তে এক দৃশ্য দেখি মন ভৰিছে সকলোৰে । জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ সমানে সমানে সিংহয়ো যেন উদযাপন কৰিলে দেশৰ ৭৫ বছৰীয়া স্বাধীনতা দিৱস(Lions celebrates 76 Independence Day) !

মঙলবাৰ অৰ্থাৎ আজি সম্প্ৰসাৰিত হ'ব নীতিশ কুমাৰৰ কেবিনেট(Nitish cabinet expansion) । ৰাজভৱনত নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে(Nitish New cabinet oath Ceremony) । সূত্ৰ অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰেও ৰাজ্যপাল ফাগু চৌহানৰ ওচৰত নতুন মন্ত্ৰীৰ এখন তালিকা দাখিল কৰিছে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই জৰিমনা বিহিলে বাইক আৰোহীক (Police searched the bike and fined the rider) ৷

ৰাজনৈতিক ভাৱে সক্ৰিয় এজন যুৱক বৰ্তমান ব্যস্ত গো-পালনত ৷ সচৰাচৰ শাসকীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, নেতা-পালি নেতাসকলৰ মুখত শুনা যায় আত্মনিৰ্ভৰ অসম তথা ভাৰতৰ শ্ল'গান । অৱশ্যে বহু সময়ত সেয়া কেৱল শ্ল'গান-ভাষণৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ ৰোৱা পৰিলক্ষিত হয় । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই শ্ল'গানক হাতে কামে কৰি দেখুৱাইছে টীয়কৰ মেলেং অঞ্চলৰ শাসকীয় বিজেপি দলৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী যুৱক ৰাতুল বৰঠাকুৰে ।

সদায় খবৰৰ পিছত দৌৰি ফুৰা বোকাখাতৰ সাংবাদিকসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা দেখা গ’ল ফুটবলৰ পাচত দৌৰা (Bokakhat journalists are in football ground) ৷ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোকাখাতত আয়োজন কৰা হয় এখন প্ৰীতি ফুটবল মেছ (Friendship football match in Bokakhat) ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো চলাই গৈছে সাহিত্য চৰ্চা । মমী গগৈ নামৰ মহিলা কনিষ্টবল গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে লিখি উলিয়াইছে দুখনকৈ কবিতা পুথি(Constable Momi Gogoi wrote two books) ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ এক হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য ৷ এগৰাকী শ্বহীদ সৈনিকৰ কন্যাই পিতৃৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিলে বাঁহীৰ সুৰেৰে ৷ এই দৃশ্য কৰ্ণাটকৰ ইয়ালন্দুৰ তালুকৰ মালাৰাপালিয়াৰ ৷

কোনটো পৰ্যায়লৈ মানুহে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে । বিভিন্ন বেয়া অভ্যাসৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আমি আমাৰ ইচ্ছাশক্তি কিমান শক্তিশালী কৰিব পাৰো ৷ এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকৃততে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে(The significance of willpower to self control) । পঢ়ক সবিশেষ

চৰকাৰে নতুন মহাকাশ নীতি উন্মোচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়তে মহাকাশ খণ্ডৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ সফলতাৰ বাবে বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত স্পষ্টতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'লে উদ্যোগী নেতাই(Clarity on IPR key for success of space startups) ।