৭৬ তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সকলোতে দেখা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা (76th Independence day of India)। স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী চমুকৈ NDRFয়ে হাতত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ । তেজপুৰত NDRFৰ ১২ নং বাহিনীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছে (NDRF displays national flag on Brahmaputra)।

দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(76 independence day of india) উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱা লালকিল্লাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে(PM Modi Flag Hoisting In Red Fort) ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত ঘোষণা কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদকসমূহ (CM police medals announced) । সংকটজনক পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মৰনোত্তৰভাৱে এছ আই সমুজ্জল কাকতি আৰু ইউ বি চি ৰাজীৱ বৰদলৈলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা মেডেল । উৎকৃষ্ট সেৱা আৰু সংকটজনক পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক ।

অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা(Har Ghar Triranga) কাৰ্যসূচীৰ সজাগতাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সমূহে । বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ নুনমাটিস্থিত ১২৮ নং কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনীৰ দ্বাৰাও দেওবাৰে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা কাৰ্যসূচীৰ সজাগতা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ।

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে জ্যেষ্ঠ বামপন্থী নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক উদ্ধৱ বৰ্মনে কয়, ‘‘আমাৰ দৃষ্টিত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছত আমি কিমান অগবাঢ়িলো কিমান পিছুৱালো এইখিনিহে মূলায়ন কৰাৰ সময় আহিছে’’ ।

হোজাইৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ (MP Pradyut Bordoloi visits Hojai)। মুদৈয়নী শিৱপুৰ নামঘৰৰ পকী মজিয়া উন্মোচন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে । স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান জনোৱা আলফা(স্বা)ক উভতি ধৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে (Pradyut Bordoloi slams ULFA I)।

ধেমাজি কাণ্ডক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ‘ধেমাজিৰ ট্ৰেজেডী’(Dhemaji tragedy documentary) নামৰ এখন তথ্যচিত্ৰ । তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল তথ্যৰ পৰিচালক পাৰ্থজিৎ বৰুৱা । কি আছে তথ্য চিত্ৰ ধেমাজিৰ ট্ৰেজেডীত? ধেমাজি ট্ৰেজেডিৰ পৰিচালক পাৰ্থজিৎ বৰুৱাৰ(Director Parthajit Baruah) সৈতে ই টি ভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ।



ভাৰতীয় টেনিছ বল ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে (Assam player in Indian tennis ball cricket team)। কম্বোডিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক টেনিছ বল ক্ৰিকেট শৃংখলাত ঘোষিত ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে অভয়াপুৰী শিৱপুৰৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে (Assam players to represent India in tennis cricket against Cambodia)।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ 23 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ পদক (Medals to 23 police officers and jawans of Assam )৷

২০২০ চনৰ কৰ'না মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা (Covid situation in India) আৰু লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ দেশ । সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে যাদৱ গগৈ নামৰ লোকজনে সুদূৰ গুজৰাটৰ বাঁপি নামৰ চহৰৰ পৰা অসমৰ নগাঁৱলৈ প্ৰায় তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ বাট খোজ কাঢ়ি আহিছিল (Yadav Gogoi walked from Gujarat to Assam)। যাদৱ গগৈৰ সেই সংকটপূৰ্ণ আৰু বিস্ময়কৰ পদযাত্ৰা আৰু ক'ভিডৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিক লৈ নিৰ্মাণ কৰা 'Go Go I' (গ' গ' আই) ছবিখনে ১৯ আগষ্টত ৰাজ্যজুৰি মুক্তি লাভ কৰিব ।