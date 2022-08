তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত তথা গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান(Documentary Exhibition) ৷ যোৱা ১১ আগষ্টৰ দিনা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান ।

সমাগত দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (75th Anniversary of Indian Independence) ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত যাতে কোনো কূটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি সস্তম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ৷ ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ সকলো প্ৰান্ততে গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ৷

দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(75th Years of Independence)পালনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । সমগ্ৰ দেশে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰিছে হৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা(Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক বৰমা ছোৱালী হাইস্কুলে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে।

আগন্তুক ২১ আৰু ২৮ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত (Assam Direct Recruitment 2022) ৰাজ্যৰ প্ৰতিবন্ধী লোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে (Allegations of deprivation of people with disabilities) ৷ শুকুৰবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংগঠনটোৰ সম্পাদক নৃপেন মালাকাৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ (Jama Masjid of Delhi)৷ হয়টো বহুতে এই কথা নাজানে যে, দেশ বিভাজনৰ সময়ত ভাতৃত্ববোধৰ অন্যতম চানেকী প্ৰদান কৰিছিল এই জামা মছজিদে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল জামা মছজিদে (Role of Jama Masjid in Indias freedom struggle) ।

"যি জাতিয়ে জাতীয় পতাকাক সন্মান কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিয়ে নিজৰ দেশকো সন্মান কৰিব নোৱাৰে । যি জাতিয়ে দেশক সন্মান কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিয়ে নিজ মাতৃকো সন্মান কৰিব নোৱাৰে ।" দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা(Har Ghar Triranga Mission) কাৰ্যসুচীক সমৰ্থন জনাই অতীত ৰোমন্থন কৰিলে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, প্ৰাক্তন বিধায়ক পদ্মশ্ৰী অজয় কুমাৰ দত্তই । ভাৰত স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছত কিদৰে পতাকা লৈ উদযাপন কৰিছিল সেই মধুৰ সময়ো সুঁৱৰিলে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে । লগতে ক'লে আৰু বহু কথা । চাওক এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-

সমাগত দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (75th Years of Independence) । সমগ্ৰ দেশে ‘স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ’ৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰি আহিছে ‘ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা’ (Har Ghar Tiranga) কাৰ্যসূচী । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো নাগৰিকক দেশৰ অখণ্ডতা, ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেম, ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ ভাৱনাক জাগ্ৰত কৰিবলৈ এই আহ্বান জনাইছে । এই আহ্বানক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত আৰু লেপেটকটা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত বৰবৰুৱা অঞ্চলৰ প্ৰায় ১৫খন বিদ্যালয়ৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পতাকা বিতৰণ কৰা হয় (Distribution of National flag to students) । এই অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, বৰবৰুৱা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, বৰবৰুৱা কাৰিকৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে বহু বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

মৈৰাবাৰী জেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চই শুকুৰবাৰে মৈৰাবাৰী পাব্লিক লাইব্ৰেৰীত আয়োজন কৰে এক সংবাদমেলৰ(Moirabari senior citizen forum press meet) ৷ চাৰি লম্পটে এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে বনোৱা অশ্লীল ভিডিঅ’ৰ তথ্য বাতৰি আকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ অপৰাধত দুজনকৈ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে মঞ্চই ৷

এপিএইছএলিচি মুখপাত্ৰ আংতং ইংতি কথাৰৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত এক সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ শুকুৰবাৰে কোনো গোচৰৰ শুনানিত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে ডিফু আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হঠাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এপিএইচএলচিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক(APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar) ৷

