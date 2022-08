কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে বেঁকী নৈত গা ধুবলৈ যোৱা এজন যুৱকক (Youth went missing in Beki River) ৷ আনহাতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চাৰি যুৱকৰ ৷ যুৱককেইজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰোড চহৰৰ ১ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শাখাৰীপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

কলিয়াবৰৰ কেলিডেন চাহ বাগিচা চৌহদৰ বোকাত আবদ্ধ এটা বন্যহস্তী (Elephant stuck in mud) ৷ মাখুন্দী উত্তৰাঞ্চল শালনা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত টুঙীয়া পাহাৰৰ নামনিত হোলাত আবদ্ধ আনুমানিক ৪৫ বছৰীয়া এই হাতীটো ।

এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে টিংখাঙৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে । হোজাই মাৰকাজ একাডেমী ইংলিছ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত অধ্যয়নৰত টিংখাঙৰ দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য়ৰ(Death of meritorious student in Hojai)। দেওবাৰে এই পৰিয়ালটোৰ গৃহত উপস্থিত হৈ ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ ।

কোকৰাঝাৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিকিৎসালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী এইচআইভি আক্ৰান্ত প্ৰসূতিৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ সম্পন্ন(Cesarean delivery of HIV-infected woman) ৷ সুকলমে জন্ম দিলে এটি সন্তান ৷

কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ তলত দেওবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় এটা গঁড়ৰ মৃতদেহ (Dead body of Rhino found in Kaziranga) । ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি অহা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় গঁড়ৰ মৃতদেহটো ।

মদ, জুৱা, ড্ৰাগছ আদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য তথা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ পশ্চিম মৈৰাবাৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমানৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Illegal liquor seized) ৷

বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী সন্দৰ্ভত অশালীন মন্তব্য কৰাৰ লগতে মহিলা সমাজক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ । গোলাঘাট জিলা কিষান মৰ্চাৰ সহ-আহ্বায়ক ঋতু বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ (Assam Pradesh Congress Filed FIR Against BJP leader) ৷



ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটাবলৈ ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক সকলক ভেটি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বাতৰি, কংগ্ৰেছ নেতাৰ টুইট আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক কুমাৰ জয়মংগলে আৰক্ষীক দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত অসম পাব্লিক ৱৰ্কছে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক কিনা বেচা সন্দৰ্ভত গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ (Assam Public Works filed FIR )।

গুৱাহাটীত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (Attempt to rape case) ৷ এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ ৷ মিটাৰ ৰিডিং কৰিবলৈ গৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানি কৰে বিদ্যুত বিভাগত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী তথা অভিযুক্ত বিপুল দাসে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ বৰ্তমান ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল অভিযুক্ত বিপুল দাস ৷

বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত শালবাৰীত মানৱতা স্খলন ৷ অন্তঃসত্বা বোৱাৰীক শহুৰেক-শাহুৱেকৰ লগতে স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে মিলি অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ ৷ এই অভিযোগ ভুক্তভোগী বোৱাৰীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ আত্মীয়ৰ (Daughter in law accused of torture in Baska) ৷