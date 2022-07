যোৱা ২২ জুলাইত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বী যশৱন্ত সিনহাক পৰাভূত কৰি এক ঐতিহাসিক জয় পঞ্জীয়ন কৰিছিল দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে ৷ মূৰ্মু আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা জনজাতীয় প্ৰাৰ্থী আৰু দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ পদবী দখল কৰা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ।

নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাজঘাটত 'ৰাষ্ট্ৰপিতা' মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (President-elect Droupadi Murmu paid homage to Mahatma Gandhi)। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সংসদৰ কেন্দ্ৰীয় হলত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেশৰ ১৫ তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰে (Murmu will take oath as President of India)।

নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষীয়ে যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা (Prez-elect's swearing in ceremony) ৷

হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা আম্বালা জিলাৰ মহেশ নগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত অভিযান চলাই লৰেন্স বিষ্ণয় আৰু গোল্ডী ব্ৰাৰ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত চাৰিজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে ধৃত লোককেইজনৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।

দেওবাৰে অনন্তনাগ জিলাৰ পাহালগামৰ লিদ্দাৰৱাট অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হয় উত্তৰাখণ্ডৰ এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ ৷ সুদীৰ্ঘ এমাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল লোকজনৰ মৃতদেহ (Uttarakhand tourist's body recovered after a month) ৷

দক্ষিণ কলকাতাৰ এটা বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট ব্লকৰ ফ্লেটত কেইবা ঘণ্টাধৰি চলোৱা জেৰাৰ অন্তত শনিবাৰে ইডিয়ে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীক য’ত মুখাৰ্জীয়ে গোপনে ৰখা বহু কোটি টকাৰ নগদ ধন আৰু অন্যান্য মূল্যৱান সামগ্ৰী কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

অশ্লীল ভিডিঅ শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগত মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুজনকৈ সাংবাদিকক(Moirabari police arrest two journalists) । চাৰি লম্পটে এগৰাকী কিশোৰীক লৈ বনোৱা অশ্লীল ভিডিঅ’ৰ তথ্য বাতৰি আকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুয়োগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে । কিন্তু এতিয়াও মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ মৈৰাবাৰী আৰক্ষী ।

ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিডিহ জিলাত চি আৰ পি এফৰ বাহন দ খাৱৈত বাগৰি পৰি আহত হয় ১১ জনকৈ জোৱান (CRPF jawans injured after vehicle falls into pit in Jharkhand) ৷ মধুবনৰ পৰা চত্ৰা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷

ক’ৰণাৰ পাছত এইবাৰ মাংকিপক্সে দেশজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (Monkeypox In India) ৷ ইয়াৰ পিছতে দেশত মাংকিপক্স আক্ৰান্তৰৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হয় কেন্দ্ৰই (Center hold urgent meeting on Monkey pox) ৷

বোকাৰ নামত কেলেংকাৰী ৷ হয় শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত (Guwahati Municipal Corporation) বোকা আঁতৰোৱাৰ নামত সংঘটিত হৈছে কোটি কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী । সৱিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...