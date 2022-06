বিজেপিৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি শ’লঠেকত পৰিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ৷ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁক নিলম্বন কৰিবলৈ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ চিঠি প্ৰদান চি পি আই এমৰ(Tripura CPIM demands suspension of Police officer) ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ (KAAC election 2022) ৷ মুঠ 26 টা পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ 154 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৷

মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত (Kamalabari Satra Majuli) বুধবাৰে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে(Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimary) ৷ সেই উদ্দেশ্যে মঙলবাৰেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী ৷ মাজুলীত উপস্থিত হৈ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰৰ মুখা শিল্প দৰ্শন কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে(Assembly Speaker visits Samguri Sattar's historic Mukha Shilpa) ।

ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভা উপ-নিৰ্বাচন (Tripura By-election) চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হ’বলৈ ধৰিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰি থকাৰ সময়ত চি পি আই এমৰ দলীয় পতাকাত হাত দিয়াৰ লগতে কৰ্মীসকলৰ ওপৰত বিজেপি সমৰ্থিত বাইক আৰোহীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ (CPIM workers allegedly attack by BJP-backed miscreants) ।

অহা বছৰৰ পৰা আগতীয়াকৈ সংবাদমাধ্যমক দিয়া নহ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বুকলেট ৷ এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা ৰিজাল্ট আগতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে এইবাৰো দৰ্পন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি হব ।

অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পুঁজি আৱণ্টন হয় অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত । সেয়ে এই পুঁজি ব্যয়ৰ অপব্যৱহাৰৰ জবাবদিহি কৰাও বিধানসভাৰ দায়িত্ব । সদন কমিটী গঠন কৰি ক'ভিডৰ সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ কথাখিনিৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক এক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি দাবী বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ ।

ঘোষণা হ’ল মেট্ৰিকৰ ফলাফল (HSLC exam result 2022)৷ কিন্তু পূৰ্বতকৈ তুলনামূলকভাৱে হ্ৰাস পাইছে উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৷ তদুপৰি ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি ৰৈছে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় ৷ খোদ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা ৷

পুত্ৰৰ সাফল্যত গৰ্বিত পিতৃ অখিল গগৈ । পুত্ৰৰ সাফল্যক লৈ তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত । বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ অন্তত নচিকেতাই আজি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে । জনালে সকলোকে কৃতজ্ঞতা (Akhil Gogoi expresses gratitude to everyone for his sons success)।

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ(HSLC result 2022) মাজতেই চৰাইদেউৰ সাপেখাতীত শোকাৱহ ঘটনা ৷ পৰীক্ষাত বিফলতাৰ বাবেই গাত কেৰাচিন ঢালি আত্মজাহৰ চেষ্টা ছাত্ৰীৰ (Students suicide attempt at Sapekhati) ৷ শিক্ষাৰ্থীগৰাকী চাৰিখন কাকততে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰাৰ বাবেই সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা ৷ ৫০ শতাংশতকৈ অধিক অগ্নিদগ্ধ ছাত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰথমে সাপেখাতী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

পিতৃয়ে চলোৱা স্কুলৰ বাছত উঠিয়েই শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথমটো দেওনা সফলতাৰে পাৰ কৰিলে সৰুপথাৰৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ আজি ঘোষণা হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত (HSLC Exam 2022) প্ৰথম দহটা স্থানৰ ভিতৰত মুঠ ৫৯৪ নম্বৰ লাভ কৰি চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিলে সৰুপথাৰৰ দয়ানন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী স্নেহা শইকীয়াই (Sneha Saikia secure 4th rank in HSLC exam 2022) ৷ সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত ৭ নং ৱাৰ্ডৰ নিৱাসী ত্ৰিদীপ শইকীয়া আৰু স্বপ্না শইকীয়াৰ দ্বিতীয় সন্তান স্নেহা ।