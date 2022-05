সপত্নীক নতুন দিল্লীত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মাণিক সাহা(Dr Manik Saha visits New Delhi) ৷ ৰাজ্যখনৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীকে ধৰি কেন্দ্ৰৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক সাক্ষাৎ(Tripura Chief Minister meets central leaders at New Delhi) কৰে ৷

ইছলামিক ষ্টেটৰ স্থানীয় সহযোগী সংস্থাই স্বীকাৰ কৰে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ৷ কাবুলৰ মছজিদৰ ভিতৰত হোৱা বিস্ফোৰণত 5জন(Blast in Kabul mosque) আৰু মিনিভানত সংঘটিত তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ প্ৰায় 9 জন লোক মৃত্যু হয় ।

১৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা জয়ী হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড কমিছনাৰ দোলা বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নথিপত্ৰৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগ(Ward commissioner of Dhubri municipality board accused of filing fake certificates) ৷ নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দোলা বিশ্বাসে জমা দিছিল ভুৱা এছ চি প্ৰমাণপত্ৰ ৷ এই অভিযোগ তুলি ১৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা অগপ প্ৰাৰ্থী সোমা ৰয়ৰ স্বামী পাৰ্থ কুমাৰ পালে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী দোলা বিশ্বাসৰ নথিপত্ৰ বিচাৰি আৰ টি আই কৰে ৷

NIA-ৰ আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে য়াছিন মালিকক (Life imprisonment for Yasin Malik )৷ সন্ত্ৰাসবাদীক পুঁজি যোগান ধৰাৰ অভিযোগত এই শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছে মালিকক(NIA Court announces sentence) ৷ কোন এই য়াছিন মালিক ?

ৰাকেশ পাল আৰু সহযোগীসকলৰ সংকট অধিক ঘনীভূত । ২০১৪ বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে ৰাজপত্ৰিত চাকৰি লোৱা বহু প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ ৷ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছে । আয়োগে কৰা তদন্তত সন্দেহৰ আওতাত সোমাই থকা আন বহুকেইজন প্রার্থী আইনী মেৰপেচত পৰাৰ সম্ভাবনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ।

তেজপুৰ ঘগ্ৰা চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় মাংৰী ওৰাং আৰু ৰূপাজুলি লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাসৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা- অসমৰ ৮০০ চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ হ'ব জগন্নাথ সেৱা কেন্দ্ৰ(Jagannath Seva Kendra Will built in tea gardens) ।

'জাইকা'ৰ (Japan International Cooperation Agency) সাহাৰ্যপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্প সমন্ধীয় অভিযোগসমূহ তদন্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ নেতৃত্বাধীন এজনীয়া কমিটিয়ে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে ঢাক-ঢোল বজাই মহানগৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃদ্ধ আৰু মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া পিংক বাছ সেৱা 'ভ্ৰমণ সাৰথি' নামেৰে আৰম্ভ কৰিছিল । সম্প্ৰতি ২১ খনকৈ পিংক বাছ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰখানাত পৰি ৰৈছে ।

তেজপুৰ ঘগ্ৰা চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় মাংৰী ওৰাং আৰু ৰূপাজুলি লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাসৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা- অসমৰ ৮০০ চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ হ'ব জগন্নাথ সেৱা কেন্দ্ৰ(Jagannath Seva Kendra Will built in tea gardens) ।

ৰাজ্যত চলি থকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ বুধবাৰে তৃতীয়টো দিন (Second phase of Gunotsav)৷ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি শিক্ষাদানত ব্ৰতী হৈ পৰিল কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক এন(Kamrup Rural DC attend Gunotsav 2022 at Boko) ৷ বকোৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ লাম্পী হিমালয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ৰূপত দেখা গ'ল উপায়ুক্তগৰাকীক ৷