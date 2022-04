আজি পহিলা ব’হাগ (Rangali Bihu 2022) ৷ মাজুলীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াক অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই বিধায়ক ভুৱন গামে (MLA Bhuban Gam greets Assamese on Rangali Bihu) । পহিলা ব’হাগৰ দিনটোত মাজুলীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাজুলীৰ হৈ কাম কৰি যোৱাৰ লগতে মাজুলীৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

ব’হাগৰ আৰম্ভণিতে বৰদৈচিলাই ৰাজ্যত চলাই তাণ্ডৱ (Storm in Barpeta) ৷ গৰু বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া অহা এজাক কাল ধুমুহাই প্ৰাণ কাঢ়িলে বৰপেটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লুৰফুৰীয়া গাঁৱৰ খবিৰ উদ্দিনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কন্যা ফুলজান নেছাৰৰ ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত পৰিছে এতিয়া শোকৰ ছাঁ ৷

ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠানত ব‍্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে সাজু সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল (Group of Folk Music Instrument Ready for Bihu)৷ অসমৰ থলুৱা বাদ‍্য আৰু নৃত‍্যক সাৰোগত কৰি কলিয়াবৰৰ কেইবাগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ চিন্তাৰ ফচল সুৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দলটিয়ে ইতিমধ্যে আখৰা সম্পূৰ্ণ কৰি সাজু হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে (Cultural group of Kaliabor)। উল্লেখ্য যে, ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰৰ সমাপ্তিৰ পাচত পূৰ্ণোদ্যমেৰে সাজু হৈছে সূৰুযমুখী লোকবাদ‍্যৰ দল ৷

ৰাণীৰ নিৰলপুৰ গাঁৱত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু ২৪ টাকৈ শগুনৰ(24 vultures die in poisoning in Kamrup rural) ৷ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি বিষক্ৰিয়া হৈ শগুনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আনহাতে বিষক্ৰিয়া হৈ আন ১২ টা শগুন ৰাণীৰ শগুন গৱেষণা কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।

গৰু বিহুৰ সন্ধিয়া কলগাচিয়াত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ (Thunderstorm shook Kalgachia) ৷ বহাগৰ আৰম্ভণিতে অহা এইজাক ধুমুহাই ভাঙি তচনচ কৰিলে অঞ্চলটোৰ বহুঠাইৰ ঘৰ-দুৱাৰ ৷

বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত আয়োজন কৰা হয় সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজমানি কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা(Prize money egg fight competition in Sivasagar) । এই অনুষ্ঠানতে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মেঘ নিধি দাহাল আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা।

গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰা বৰসজাই আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা বিহুৰ কাৰ্যসূচীত সপত্নীক ভূপেন বৰাৰ অংশগ্ৰহণ (APCC president at Guwahati Bihu program ) । আমাৰ জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি হৈছে আমাৰ জাতিৰ শিপা ।

ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ লালাবৰীত অঘটন ৷ এগৰাকী কিশোৰ এগৰাকী নিহত হোৱাৰ লগতে আন এগৰাকী লোক আহত ব্ৰজপাতত ।

বাক্সা জিলাৰ বৰশিমলুগুৰিত ৰামধেনু দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত গৰু বিহু উদযাপন (Goru Bihu celebration at Baksa)৷ উপস্থিত থাকে সাংসদ নৱ শৰণীয়া, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড° বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা (MP Naba Kumar Sarania at Baksa) ৷

বালিকুৰি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কলগাছিয়াৰ আদিতপুৰ গাঁৱত স্বামী গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ ১৬ বছৰীয়া বিবাহিত কিশোৰী (minor girl rescued from husband's house) । পাঁচমাহ পূৰ্বে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী ২১ বছৰীয়া ল’ৰাৰ সৈতে বিয়া হৈছিল কিশোৰী গৰাকীৰ ।