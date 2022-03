আজিৰ দিনটোত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শূন্য হৈছে অসমত (No covid day Assam) ৷ আজিৰ দিনটোত ১,৭১৩ গৰাকী লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু সকলোৰে ফলাফল নিগেটিভ হয় ।

প্ৰতিবছৰে 12 মাৰ্চত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব বৃক্ক দিৱস (World Kidney Day) ৷ ইয়াৰ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব বৃক্ক দিৱস (World Kidney Day celebrate at JMCH) ৷ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা বিশ্ব বৃক্ক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে বৃক্ক ৰোগ আৰু ইয়াৰ সময়ত ল’বলগীয়া সাৱধানতা বিষয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় ৷

এন বীৰেন সিঙেই হ’ব মণিপুৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী (N Biren Singh to get a second term) ৷ এই কথা সদৰি কৰিলে মণিপুৰ বিজেপিৰ বিশেষ সূত্ৰই ৷

বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়াৰ আদিতপূৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ (Huge amount of brown sugar seized at Kalgachia) কৰাৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰা হয় ৷

ৰাজ্যত কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট । অসম গৃহৰক্ষী আইন সংশোধনী আইন 2015 সংশোধন কৰাৰো দাবী সন্থাৰ ৷

পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই ১১ আৰু ১২ মাৰ্চত গুজৰাট ভ্ৰমণৰ কথা সদৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি খেল মহাকুম্ভ(Khel Mahakumbha) মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আৰু কি কি অনুস্তানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ?

কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ জলবোৰ্ডৰ অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী আহৰণ কৰা (boring) নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। শেহতীয়াভাৱে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত (এম) পল্লৱ গোপাল ঝাই এক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ জলবোৰ্ডৰ অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী আহৰণ কৰা (boring) নিষিদ্ধ কৰিছে(Ban imposed on groundwater extraction in Guwahati) ।

মণিপুৰত উৰিল বিজেপিৰ গেৰুৱা পতাকা (Lotus blooms for a second time in Manipur) ৷ একেসময়তে, ৰাজ্যখনত বিদ্ধস্ত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ দল তথা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল সমূহ ৷

বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন (Union Finance minister Nirmala Sitharaman) আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী ভগৱত কিষাণৰাও কাৰাদৰ সৈতে অসমত ষ্টাৰ্ট-আপ খণ্ডৰ বিকাশ সম্পৰ্কে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷

তেল চুৰিৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ বৃহস্পতিবাৰে চুৰি ঘটনাত জড়িত চাৰিজনকৈ লোকক আটক কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Oil thieves gang arrested by Nagaon police) ৷