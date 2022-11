অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মুক্ৰত গুলীচালনা (Firing at Assam meghalaya Border)৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাত তিনি খাছী দুৰ্বৃত্তৰ মৃত্যু ৷ লগতে খাছী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত অসমৰ এজন বনকৰ্মী নিহত ৷

ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৭১,০৫৬ গৰাকী লোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে (PM Modi gives appointment letters)। শিক্ষক, প্ৰবক্তা, নাৰ্ছ, নাৰ্চিং বিষয়া, চিকিৎসক, ফাৰ্মাচিষ্ট, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু অন্যান্য কাৰিকৰী আৰু পেৰামেডিকেল পদসমূহো পূৰণ কৰা হৈছে । বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক পদ পূৰণ কৰিছে ।

কলিয়াবৰৰ হাতীয়েখোৱাত নিশা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Kaliabor) ৷ ঘটনাস্থলীতে নিহত ৫ জনকৈ আৰোহী ৷

বিবাহযাত্ৰী হিচাবে গৈ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটিলে বোকাখাতৰ ৫ যুৱকে ৷ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ হাতীয়েখোৱাত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Kaliabor Nagaon)। মালবাহী ট্ৰাক আৰু হুণ্ডাই আউৰা বাহনৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষৰ ফলত ৫ জন যুৱক থিতাতে নিহত হয় (Bokakhat Youth dead at Kaliabor)। নিহত ৫ জন যুৱকৰ ঘৰ বোকাখাতত ৷ বোকাখাতৰ কলাখোৱা গাঁৱৰ পৰা বৰযাত্ৰী হিচাবে এ এছ ০৫ কিউ ২৬৮৩ নম্বৰৰ হুণ্ডাই আউৰাখনত কলাখোৱা গাঁৱৰ সন্দীপ কুমাৰ পাল, সঞ্জয় দাস, সমীৰ পাল আৰু ম'হমাইকী গাঁৱৰ বিবেক দাস আৰু বিকাশ শৰ্মা তেজপুৰ ঠেলামৰালৈ বুলি আহি থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা গৈ থকা ইউ পি ৩৭ এ টি ২৭৬৫ নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়(Truck car collision at Kaliabor)৷

বীৰ লাচিত সেনাৰ(Veer Lachit Sena) কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক শৃংখল চলিহাৰ সংগঠনৰ পৰা পদত্যাগ ৷ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জড়িয়তে শৃংখল চলিহাৰ এই ঘোষণা ৷

কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে (Central Reserve Police Force) মাওবাদীৰ দুৰ্গসমূহৰ একেবাৰে গভীৰতালৈ আক্ৰমণ কৰাৰ কৌশলৰ অংশ হিচাপে ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দূৰৱৰ্তী নক্সাল হিংসা প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত তিনিটা নতুন ফৰৱাৰ্ড ঘাটি স্থাপন কৰিছে ।

অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোজাইৰ যুৱক ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে বিজেপি নেতা আৰু অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে (Hojai BJP leader arrested)৷

UPI এপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উদ্বেগজনক খবৰ । UPI এপ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব (Alert for UPI app users) । কিয়নো বেংক এটিএমৰ দৰে ইয়াতো লেনদেনৰ সীমা থাকিব । অৱশ্যে কেতিয়াৰ পৰা ই কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।

পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অটুত ৰাখি গুৱাল গাঁৱত চলিছে আঘোণৰ পথাৰত সোণগুটি চপোৱাৰ ব্যস্ততা (Villagers busy cutting paddy)। পুৰুষ-মহিলা একেলগে পথাৰত নামিছে আৰু লখিমীক ঘৰলৈ আদৰিছে । গাঁৱলীয়া সমাজৰ এই দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ।

মঙলবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰত নিহত হয় এজন পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৷ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ সময়তে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰা গুলীচালনাত এজন পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হয় আন এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰী (BSF on Pakistani intruder shot dead) ৷