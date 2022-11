২০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নেপালত ভোটগ্ৰহণ(Voting on 20th november in Nepal) । তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেপাল চৰকাৰে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অহা ৭২ ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্ডো-নেপাল সীমান্ত বন্ধ ৰখা হৈছে(India Nepal border sealed for 72 hours) ।

দেশৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট উৎক্ষেপণেৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সাজু ভাৰত ৷ আজি পুৱা ১১:৩০ বজাত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰক্ষেপণ কৰা হ’ব দেশৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট বিক্ৰম-এছ । ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানৰ পিতৃ তথা প্ৰয়াত বিজ্ঞানী বিক্ৰম চাৰাভাইৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই ৰকেট ।

ৰাজস্থানৰ বনাঞ্চলৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে বাঘৰ সংখ্যা । বিগত তিনি বছৰত ১৪টা বাঘ আৰু ৯টা পোৱালি নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে (14 tigers and 9 cubs missing in three years )।

আমগুৰিত বাজাজ ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰীক হত্যাৰ অপচেষ্টা(Attempt to murder Bajaj Finance employee) । লোহাৰে মূৰত মৰিয়াই হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱা হয় । চন্দন লাহন নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাজাজ ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰী স্বপ্নীল শইকীয়াই(Attempt to murder) । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্বপ্নীল শইকীয়াৰ মূৰ, হাত আৰু ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আমগুৰি বৰবামত সংঘটিত এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ । ইতিমধ্যে বাজাজ ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰী স্বপ্নীল শইকীয়াই আমগুৰি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ ।

যোৰহাটত এইবাৰ বিশাল অনুষ্ঠানেৰে আয়োজন কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন (Zubeen Garg birthday) ৷ জুবিনৰ প্ৰফেচনল জীৱন যোৰহাটৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, সেয়েহেএই 50 বছৰীয়া জন্মদিন বিশেষ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটত জুবিনৰ বন্ধু-বান্ধৱ, ফেন ক্লাব সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁৰ জন্মদিন (Zubeen Garg age) ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাত যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ পঞ্চাশ বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰি সকলোৰে সৈতে কেক কাটিলে জুবিন গাৰ্গে ।

কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ভৱ হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ(Tense situation in Kaziranga) । মৃতদেহ সৎকাৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । বন বিভাগৰ কঠোৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । অৱশেষত বুজাবুজি অনুসৰি অন্যস্থানত সৎকাৰ কৰা হয় মৃতদেহ ।

বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে আজি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ সমুখৰ পৰা তলাতল ঘৰলৈ এক কুচকাৱাজৰ আয়োজন কৰে(Lachit Borphukan 400 birth anniversary) ।

উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতালত এক ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই প্ৰহেলিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ঘৰটোৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছতো বাৰে বাৰে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । ফলত দিনতো বাদেই নিশাও বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে ।

বৰ্তমান বহু লোকেই গৃহ ঋণ বিচাৰে (home loans) । কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহু বাধাৰ সন্মুখীন হয় । যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ (credit score) অধিক হয়, তেনেহ'লে সপোনৰ ঘৰটোৰ বাবে ঋণ লাভ কৰাত আধা ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰিব লাগে ইয়াত কিছু পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে (tips to enhance credit score) । যিয়ে আপোনাৰ সামগ্ৰিক বিত্তীয় অনুশাসন আৰু বেংক, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, মোবাইল ফোন ফাৰ্ম আদিত পৰিশোধ ক্ষমতা সূচায় ।

শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ এটাৰ পাছত আন এটা ৰহস্য পোহৰলৈ আহিছে (Shraddha Walker Murder Case)। আৰক্ষীক হত্যাকাণ্ডৰ কথা সকলো বিৱৰি কৈছে হত্যাকাৰী আফতাব আমিন পুনাৱালাই । পুনাৱালাৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰক্ষীক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।