ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা: কৰ্ণাটকত আটক ‘PayCM' লিখা টি-চাৰ্ট পৰিহিত কংগ্ৰেছ কৰ্মী

কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ (Bharat Jodo Yatra) সময়ত 'PayCM' লিখা টি-চাৰ্ট পিন্ধাৰ বাবেই দলৰ একাংশ কৰ্মীক আটক কৰিলে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে ৷ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ (Former president of congress Rahul Gandhi)নেতৃত্বত শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটকৰ মাণ্ডিয়া জিলাৰ কে মল্লেনাহল্লীৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ।

উত্তৰকাশী হিমস্খলনত আৱদ্ধ হৈ থকা পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

যোৱা 4 অক্টোবৰ উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ দ্ৰৌপদীৰ দণ্ডা-২ শৃংগত সংঘটিত হিমস্খলনত আৱদ্ধ হৈ থকা অসমৰ পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Body recovered of Deepshikha Hazarika)৷

৩৫০ কোটিৰ ড্ৰাগছসহ পাকিস্তানী নাও আটক

আইচিজি বিষয়াসকলে (ICG officials) জানিবলৈ দিয়া মতে, নাওখন অধিক অনুসন্ধানৰ বাবে জাখৌলৈ অনা হৈছে । এটিএছৰ সহযোগত আইচিজিৰ দ্বাৰা যোৱা এবছৰত এইটো এনেধৰণৰ ষষ্ঠ অভিযান । আনহাতে, এই ঘটনাটো এমাহতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় (Rs 350 crores heroin seized from Pakistani boat) ।

পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে মৃত্যু ৰোগীৰ: ক্ষোভিত জনতা

পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে মৃত্যু ৰোগীৰ (patient died due to poor road conditions in Hojai)৷ মৃতদেহ লৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৷

অমিত শ্বাহেৰে বৈঠকত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিব ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ছবি

৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটীত গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহা (Manik Saha meeting with Amit Shah) । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেওবাৰে গুৱাহাটীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেৰে হ'বলগা বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বিষয়সমূহ গ্ৰহণ কৰা হ'ব (Tripura CM Manik Saha Assam visit) ।

হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত ৪ কেজি সোণ জব্দ

ডুবাইৰ পৰা ভাৰতলৈ সোণৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে (Gold smuggling from Dubai)। ডুবাইৰ পৰা তিনিজন লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় ৪ কোটি মূল্যৰ সোণ । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে শুল্ক বিভাগে ।



চৰণ পখালি জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি সন্মান বিজেপিৰ

দলৰ ভেঁটি গঢ়োতাৰ প্ৰতি সন্মান । বিজেপি দলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গোটেইটো জীৱন উচৰ্গা কৰা অসম বিজেপিৰ অৰ্ধ শতাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাক আজি সন্মান জনোৱা হয় (Senior leaders of Assam BJP were felicitated)। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত (State BJP new office inauguration) ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৭৫ গৰাকীৰো অধিক জেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাক সন্মান জনোৱা হয় (BJP pays respect to seniors leader)।

শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ পিতৃক কৰিলে নৃশংস হত্যা

বৃহস্পতিবাৰে নিশা শুৱাপাটীতে নিজ পিতৃ-মাতৃক হাতুৰী, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰেৰে নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে পুত্ৰই (Man kills father brutally)৷

ছত্তীশগড়ৰ দূৰ্গত সোপাধৰা সন্দেহত মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তিক গণপ্ৰহাৰ

ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গত সোপাধৰা সন্দেহত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তিক নিৰ্বিচাৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mob thrashes mentally-challenged man)৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

গুৱাহাটীত বিজেপিৰ সভা: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ শ শ ট্ৰাক

গুৱাহাটীত হ’ব লগা বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে শ শ ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰাক লৈ নিশা ট্ৰাকচালকৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় (Truck stuck in NH)৷ নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা পুৰণিগুদামলৈকে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় ট্ৰাকসমূহ ৷