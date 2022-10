মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আই ই ডি বিস্ফোৰণ

পশ্চিম ইম্ফলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক খ’ লোকেন সিঙৰ (Former MLA Kh Loken Singh)বাসগৃহৰ বাহিৰত এটা মধ্যম-তীব্ৰতাৰ আইইডি বিস্ফোৰণ হয় (IED explosion outside ex MLAs residence)৷ বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীৰ চৌদৰ গেট, এটা ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু পথৰ একাংশ আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ড° অমল ৰাজখোৱা আৰু নাই

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ড° অমল ৰাজখোৱাৰ পুৱতি নিশা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু (Dr Amal Rajkhowa dies)। অসম সাহিত্য সভা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শোক প্ৰকাশ । ১৯৮৬ চনৰ পৰা ১৯৮৯ চনলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে তিনিবাৰকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ড° ৰাজখোৱাই ।

Delhi Excise Policy case: দেশৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ ৩৫ স্থানত ইডিৰ অভিযান

দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ইডিয়ে দেশৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ ৩৫টাকৈ স্থানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (ED conducting raids in 35 locations) ।

সোপাধৰাৰ সন্দেহত সাধুক কৰা প্ৰহাৰৰ গোচৰত চাৰি অভিযুক্তক আটক

ছত্তিশগড়ৰ চাৰোদাত সোপাধৰাৰ সন্দেহত সাধুক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাটোৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Four accused held in Sadhu beating)৷ বুধবাৰে ছত্তিশগড়ৰ চাৰোদাত গণ প্ৰহাৰৰ বলি হৈছিল তিনিগৰাকী সাধু (Beating Sadhus at Durg district)৷

Uttarkashi avalanche : এতিয়ালৈ ১৯ গৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

উত্তৰাখণ্ডত পুনৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা । উত্তৰকাশী জিলাত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত ৪৪ জনীয়া এটা পৰ্বতাৰোহীৰ দল আৱদ্ধ (Uttarkashi avalanche)। পৰ্বতাৰোহী দলটোৰ ১৯ গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।

পুনৰ গণধৰ্ষণ: অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ ১৯ বছৰীয়া যুৱতী

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাহোবাত জনশূণ্য এটি এলেকাত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ ১৯ বছৰীয়া যুৱতী(Rape case in UP) ৷ পৰিয়ালৰ সহযোগত যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ ৷

World Smile Day 2022: Smiley emojiৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল জানেনে ?

সমগ্ৰ বিশ্বতে ০৭ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজি World Smile Day উদযাপন কৰা হৈছে । World Smile Day প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম শুকুৰবাৰে পালন কৰা হয় ৷ কিন্তু কিয় প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় এই দিৱস ৷ World Smile Dayৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য আৰু ইতিহাস সবিশেষ পঢ়ক...

মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে প্ৰবীণ অভিনেতা অৰুণ বালিয়ে

প্ৰবীণ অভিনেতা অৰুণ বালিৰ শুকুৰবাৰে মুম্বাইত 79 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।



মহিলা বিজ্ঞান বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত ভাৰতীয় বিজ্ঞানী মৈত্ৰেয়ী বৈৰাগকৰ

ভাৰতীয় মূলৰ জৈৱ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মৈত্ৰেয়ী বৈৰাগকাৰে আগশাৰীৰ বৈজ্ঞানিক আলোচনী ‘নেচাৰ ফৰ ডেভেলপিং এডভান্সড নিউৰ’টেকন’লজি ইউজিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স (এআই)’ৰ (Nature for Developing Advanced Neurotechnology Using Artificial Intelligence)সন্মানীয় ‘ইন্সপাইৰিং উইমেন ইন চাইন্স এৱাৰ্ড’ৰ (Inspiring Woman in Science Award)বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

চিৰিয়াত পুনৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক অভিযান, তিনিজন IS নেতা নিহত

এঘণ্টাতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত অভিযান চলায় চিৰিয়াত আমেৰিকাৰ সেনাই হত্যা কৰিলে ৩ জন ইছলামিক ষ্টেটৰ সদস্যক । আমেৰিকাই উত্তৰ চিৰিয়াত এয়াৰষ্ট্ৰাইকো চলায় (US conducted an airstrike in northern Syria)। ইছলামিক ষ্টেট গোটৰ বিৰুদ্ধে চিৰিয়ান ডেমক্ৰেটিক বাহিনীক সহায় কৰি আহিছে আমেৰিকাৰ সেনা বাহিনীয়ে ।