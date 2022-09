সোমবাৰে NIA-ই আৰচি-01/2022/এনআইএ/জিইউডব্লিউ গোচৰত এজন চিপিআই (মাওবাদী) অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত অভিযুক্ত মাওবাদীজন হৈছে দমদম আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শেঠ বাগান পথৰ প্ৰয়াত ৰতন চক্ৰৱৰ্তীৰ পুত্ৰ সম্ৰাট চক্ৰৱৰ্তী (৩৭) ।

দিল্লীৰ নতুন আবকাৰী নীতিৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে (Investigation on Delhi liquor scam)। EDয়ে দেশৰ প্ৰায় ৪০ টা স্থানত অভিযান চলাইছে । হায়দৰাবাদৰো কেইবাটাও স্থানত চলাইছে অভিযান । কেইবাজনো ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে EDয়ে চলাইছে অভিযান ।

অৱশেষত জয়মালাক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অসমৰ বন বিভাগৰ প্ৰতিনিধি দলে ৷ প্ৰতিনিধিৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ১৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত এটা পুখুৰীত গা ধুই আছিল জয়মালাই ৷ হাতীটো সুস্থ অৱস্থাত থকাৰ কথা জনালে দলটোৱে ৷ অসম চৰকাৰৰ ওচৰতো প্ৰতিবেদন দাখিল বন বিভাগৰ দলটোৰ ৷

শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমিতি দুখনৰ সুমতি ঘূৰি আহক, তাৰে কামনাৰে মঙলবাৰে পুৱাই শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ গুৰুজনাৰ থাপনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে (Athkhelia Namghar Controversy) ।

চচলত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষকসকল (Venture teachers protest in Chachal) ৷ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

Barsha Rani Bishaya birthday: বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ আজি জন্মদিন ৷ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাই দিলে এটা মৰমলগা চাৰপ্ৰাইজ ৷ চাওক ফটো-

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (Chief Election Commissioner of India) ৰাজীৱ কুমাৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহে নগদ অনুদান ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আইন মন্ত্ৰালয়লৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে (CEC wrote letter to law ministry) ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ কাটাৰ মিজেটৰ চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণ সোমবাৰে সমাপ্ত হয় (visit of US Coast Guard Cutter Midgett to Chennai) । ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ এক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ (Indian Coast Guard) ।

ৰঙিয়াৰ কেকেনিকুছিত ডেৰ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ হেৰ'ইন জব্দ (Drugs seized in Rangia) । ঘটনা সন্দৰ্ভত বহিঃৰাজ্যৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ (One Drugs dealer arrest in Rangia) ৷

তেজপুৰৰ চতুৰ্থ ক’ৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ নিজৰ চাৰ্ভিছ পিষ্টলৰে গুলিয়াই আত্মহত্যা এজন সেনা জোৱানৰ ৷ মৃত জোৱানজন পাঞ্জাৱৰ অমৃত সিং বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷