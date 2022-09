পঞ্জাবৰ মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙে আফগানিস্তানৰ নাদিৰ শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হোৱাৰ পিছত পুৰীৰ ভগৱানক হীৰাডোখৰ দান কৰিছিল (Maharaja Ranjit Singh donated Kohinoor to Puri Lord) । অৱশ্যে তাক লগে লগে হস্তান্তৰ কৰা হোৱা নাছিল । ইতিহাসবিদ আৰু গৱেষক অনিল ধীৰে জনোৱা মতে, ৰঞ্জিত সিঙৰ ১৮৩৯ চনত মৃত্যু হয় আৰু ১০ বছৰ পিছত ব্ৰিটিছে কহিনুৰ হীৰা তেওঁৰ পুত্ৰ দুলিপ সিঙৰ পৰা লৈ যায় ৷ কিন্তু তেওঁলোকে জানিছিল যে এই হীৰা পুৰীৰ ভগৱান জগন্নাথক প্ৰদান কৰা হৈছিল (Puri Jagannath Temple) ।

চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱৰ এটা তেল ডিপোৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । তিনি কৰ্মচাৰীৰ মাজৰ কাজিয়াৰ ফলত মৃত্যু হয় ডিপোটোৰ মেনেজাৰৰ (Oil depot employee dead)। বাকী দুই কৰ্মচাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড (Sensational murder in Nagaon)। ঘৰৰ ভিতৰত হাত-ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ । নগাঁও চহৰৰ হয়বৰগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা (Woman body recovered)।

চিৰাঙৰ পানবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযানত নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিজন(4 arrest with fake gold in Chirang) ৷ সোমবাৰৰ নিশা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত পানবাৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ৷ আৰক্ষীয়ে ৬৮০ গ্ৰামৰ দুটুকুৰা সোণ, তিনিটা মোবাইলসহ নগদ ১৫০০ টকা জব্দ কৰে ৷

8 অক্টোবৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমলৈ অহাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে ৷ সেইদিনাই তেওঁ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো (BJP new party office) উদঘাটন কৰিব ৷

জুন মাহৰ পৰা হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ ৷ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰাটো দূৰৈৰে কথা, নিৰ্দ্ধাৰিত লক্ষ্যতো উপনীত হ'ব পৰা নাই APDCL ৷ জুন মাহটোত বিভাগটোৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ হাৰ আছিল 91.08 শতাংশ ৷

আহি থকা গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক (Gujrat upcoming assembly election) লৈ চিন্তিত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব । দিল্লীৰ দৰে গুজৰাটত কংগ্ৰেছে আম আদমী পাৰ্টিক "ৱাকঅভাৰ" দিব নেকি ? ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক (Congress Bharat Jodo Yatra) লৈ কংগ্ৰেছ ব্যস্ত থকাৰ সময়তে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণকৌশল ।

বৰপেটা জিলাৰ হাউলী চহৰত অবৈধভাৱে গঢ়লৈ উঠা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে হাউলী পৌৰসভাৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান (Eviction of district administration at Howley)। হাউলী চহৰৰ পদপথসমুহ দখল কৰাৰ(Illegal business establishments in Howly)লগতে পথৰ ওপৰতে জধে-মধে নিৰ্মাণ কৰা দোকান-পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে প্ৰশাসনে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Howley)।

সোমবাৰে হোজাই জিলাৰ লংকাত উদালী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৭৮ বেগ সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি । ধানৰ মাজত সুমুৱাই অনা হৈছিল চুপাৰিখিনি ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা ৮ বছৰত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে চলোৱা অভিযানৰ সংখ্যা ২৭ গুণ বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies)। ইউ পি এৰ ৰাজত্বকালত (২০০৪ ৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ) মাত্ৰ ১১২ টা অভিযান আৰু তালাচী হৈছিল যদিও, এন ডি এৰ শাসনৰ যোৱা ৯ বছৰত ই ৩০১০ টা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে (Raids by central agencies increased)।