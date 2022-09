মাচুল আদায় নিদিয়াৰ বাবেই কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ৩ ঘণ্টা আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ জি ডি গোয়েংকা স্কুলত (GD Goenka School in New Delhi) ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় নীতিৰ নথিৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন সমিতি গঠনৰ ঘোষণা কৰে (Union Home and Cooperation Minister Amit Shah) ৷ এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব দেশৰ প্ৰায় সকলো প্ৰান্তৰ ৪৭ গৰাকী সদস্য ।

পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অফলামুখ নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰীসেৱা (Majuli Nimati ferry service opened)। মঙলবাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা হৈছে এই ফেৰী সেৱা ।

পলাতক ডকাইত ৰাজুৰ সন্ধানত নিশা গোবিন্দ ৰয়ৰ সন্ধানত ওলাই গৈছিল । যোৰাবাট অঞ্চলত ৰাজুৰ সন্ধানৰ বাবে যোৱাৰ সময়ত গোবিন্দ ৰয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । পলাবলৈ লওতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰু গোবিন্দ ৰয় নিহত হয় (Robber killed by police) ।

বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ(Very poor infrastructure of schools in Assam)লগতে শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে । এসময়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যোগেদিয়েই ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে পৰিচালিত হৈছিল । অসম শৈক্ষিক মান সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ লগতে আন আন ৰাজ্যসমূহতকৈ বহু পিছ পৰি আছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত মঙলবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা শক্তিশালী IED (IED was found in Srinagar's Khonmoh area) । ৩০ৰ পৰা ৩৫ কেজি ওজনৰ IED টো নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি উক্ত স্থানতে নিষ্ক্ৰিয় কৰে ৷

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভ্ৰমণ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ (Travel and tourism fair in Ahmedabad ) ৷ এই মেলাৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৰাম’জী ফিল্ম চিটি (Ramoji Film City) ৷ এই মেলাত ৰাম’জী ফিল্ম চিটিৰ দ্বাৰা এটা ষ্টল স্থাপন কৰা হৈছে ৷ য’ত বৰ্তমানলৈকে কিমানখন আৰু কেনেদৰে চিনেমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।

BJPক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিৰোধী দল CPM ৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ(Jitendra Chaudhary slams BJP) । ত্ৰিপুৰাৰ শাসকীয় দল BJPক কটাক্ষ কৰি চৌধুৰীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ দুৰ্বৃত্ত আৰু উচ্ছৃংখল যুৱক-যুৱতীসকলক উৎসাহিত কৰি আছে ।

মাজুলী জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত কথমীয়া গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এজন সন্ধানহীন বৃদ্ধৰ মৃতদেহ(Old man Dead body recovered) ৷ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুণকান্ত কলিতা নামৰ 95 বছৰীয়া লোকজন সন্ধানহীন অৱস্থাত আছিল ।

মৈজংগা চাহ বাগানত অষ্টম বাৰ্ষিক কৰম উৎসৱত ৰাভা হাছং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা(Rabha Hasong Autonomous Council) । গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিখন কৰম পূজালৈ এক লাখ টকাকৈ অনুদানৰ ঘোষণা ৰাভা হাছং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ(1 lakh to the every Kram utsav celebration committee) ।