সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জোনাই গণহত্যা কাণ্ডই (Jonai mob lynching case) ৷ এই অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে (first accused in Jonai Mob lynching arrested ) ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰিছে ব্ৰিটেইন । ব্ৰিটেইনৰ স্থান ল'লে ভাৰতে । ব্ৰিটেইনক পিছ পেলাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহৰ তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত এতিয়া ভাৰত (India toppled UK from its position)। এটা দশক পূৰ্বে ভাৰত আছিল ১১ নম্বৰ স্থানত । এই বছৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি ৭ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ৰাজ্যত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Assam) ৷ এইবাৰ শোণিতপুৰত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাৰ চিতলমাৰীত প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Sonitpur) ৷ উচ্ছেদস্থলী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল ৷ জানিব পৰা মতে প্ৰায় ২৯৯ টা পৰিয়ালৰ বসতি এলেকাত চলোৱা হ’ব এই উচ্ছেদ অভিযান ৷

ইজিপ্তৰ উত্তৰ-পূবৰ ছুৱেজ গভৰ্ণৰেটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Egypt Cairo) ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ফাক’ছ চহৰস্থিত ৰে’লৱে ক্ৰছিঙত এখন ৰে’লত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো (Bus accident in Egypt) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 50 জন আহত হৈছে (5 killed and 50 injured in bus accident) ৷

অসমক খৰাংপীড়িত ৰাজ্য হিচাবে ঘোষণা কৰা, ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া আৰু প্ৰতিডৰা খেতিপথাৰত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ (protest by Krishak Mukti Sangram Samiti) ।

বিগত কেবাদিনো ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ এজন যুৱক( Youth missing in Tinsukia) ৷ কলৈ গ'ল যুৱকজন ? আলফা (স্বা)লৈ গ’ল নেকি যুৱকজন ? নে নিৰুদ্দেশৰ অন্তৰালত কোনো দুষ্টচক্ৰ জড়িত হৈ আছে ! এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পৰিয়ালবৰ্গ ।

লক্ষ্মীকান্ত-প্যাৰেলাল যুটিৰ বিষয়ে নাজানে কোনে ? এই যুটিটোৰ অন্যতম প্যাৰেলালৰ জন্মদিনত তেওঁৰ সৈতে জড়িত বিশেষ কিছু তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ৷ প্যাৰেলাল জীৰ সৃষ্টি ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ সংগীতে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এক অৱদান ।

জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ মাৰাণাস্ত্ৰসহ আটক এজন সন্ত্ৰাসবাদী (Hybrid militant arrested in Kashmirs Sopore) ৷ ছ’পুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুপোৱাৰা পথত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষী, সেনাবাহিনী আৰু চি আৰ পি এফৰ যৌথ অভিযানত আটক হয় সন্ত্ৰাসবাদীটো ৷ অভিযান কালত জব্দ হয় ১ টা পিষ্টল, ১ টা মেগজিন আৰু পিষ্টলৰ ৮ ৰাউণ্ড গুলী ৷

মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সাতটাকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰে (7 Cyber criminals arrested from Morigaon) ৷ লগতে জব্দ কৰে বহু নথিপত্ৰ ৷

বোকাখাতৰ ডিফলু পথত সংঘটিত হয় এটা পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bokakhat) ৷ নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন স্কুটীৰ খুন্দাত নিহত এজন কিশোৰ ৷ নিহত কিশোৰজন অজয় ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে (One dead in road accident) ৷